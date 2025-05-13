81 Yaşındaki Alman Paraşütçü Düştü

OLAYIN DETAYLARI

Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz Mahallesi’nde, Babadağ’da yaşanan üzücü olayda, Alman uyruklu Volker Gerhard yaklaşık 1700 metre yükseklikte yer alan uçuş pistinden tekli atlayış yaptı. Gerhard havalandıktan kısa bir süre sonra, paraşütünün aniden kapanması sonucunda metrelerce yükseklikten kayalıklara düştü.

KURTARMA EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bu ihbar üzerine, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi.

İLK YARDIM ÇALIŞMALARI VE CENAZE

Zorlu arazi koşulları altında, olay yerine ulaşan ekipler yaptığı araştırmalar neticesinde Gerhard’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze, olay yeri incelemelerinin ardından sedye yardımıyla kayalıklardan indirilerek Fethiye Devlet Hastanesi morguna taşındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.