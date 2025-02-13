9 Belediyedeki Terör Soruşturmasında Gözaltılar Adliyede

GÖZALTINDAKİ BELEDİYE YETKİLİLERİN İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan çeşitli belediyelerin yöneticileri, emniyetteki işlemlerini tamamladı. Gözaltına alınan isimler arasında Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi B.K, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi E.G, Fatih Belediye Meclis Üyesi G.A, Tuzla Belediye Meclis Üyesi H.Ö, Adalar Belediye Meclis Üyesi N.A, Şişli Belediye Meclis Üyesi S.G, Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi T.Ş. ve Beyoğlu Belediyesi ile bağlantılı olduğu belirlenen İ.P. yer alıyor.

SAĞLIK KONTROLÜNÜ GEÇTİLER

Şüpheliler, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Önemli detaylardan biri, HTS incelemeleri sonucunda Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel’in 313, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür’ün ise 52 şüpheli ile iletişim kurduğunun tespit edilmesi.

TERÖR LEHİNE İRTİBATLAR TESPİT EDİLDİ

Yapılan araştırmalara göre, Yüksel ve Gür’ün irtibat kurduğu şüpheliler arasında 8 kişinin terör örgütüne üye olmak suçundan arandığı, 8 kişinin ise aynı nedenlerden cezaevinde bulunduğu belirlendi. Bu durum, gözaltına alınan belediye yetkilileri arasındaki bağlantıların kapsamını ve ciddiyetini ortaya koyuyor.