9 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu Yapıldı

GENİŞ ÇAPLI OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı koordinasyonuyla İstanbul, Mersin, Giresun, Hatay, Kastamonu, Bursa, Eskişehir, Adana ve Bilecik’te yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve bilişim sistemlerine izinsiz erişim suçlarına yönelik kapsamlı bir operasyon yapıldı. Bu operasyonda gözaltına alınan 144 şüpheliden 89’u tutuklandı, 33 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ŞÜPHELİLERİN YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yetkililer, şüphelilerin internet ve sosyal medya aracılığıyla farklı dolandırıcılık teknikleriyle vatandaşları mağdur ettiğini ifade ediyor. Şebekenin gerçekleştirdiği faaliyetler arasında şunlar yer alıyor: İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatmak ve yasadışı para transferlerine aracılık etmek, sosyal medya platformlarında sahte kiralık ev ve araç ilanlarıyla dolandırıcılık yapmak, sahte piyango biletleriyle yasa dışı bahis ve şans oyunları düzenlemek, kişisel bilgileri yasa dışı sorgu panelleri aracılığıyla ele geçirmek ve düşük faizli kredi vaatleriyle banka hesaplarını boşaltmak.

BÜYÜK DARBENİN SONUCU

Yetkililer, operasyon sırasında şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 8,3 milyar TL değerinde şüpheli işlem tespit edildiğini bildirdi. Emniyet birimleri, vatandaşların dijital dolandırıcılıklara karşı temkinli olmaları gerektiğini hatırlatırken, siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürülmeye devam edeceğini vurguladı.