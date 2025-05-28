9 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu Yapıldı

GENİŞ ÇAPLI OPERASYON DÜZENLENDİ

İçişleri Bakanlığı’nın koordinesinde İstanbul, Mersin, Giresun, Hatay, Kastamonu, Bursa, Eskişehir, Adana ve Bilecik’te yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve bilişim sistemlerine izinsiz erişim suçlarına yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonda toplam 144 şüpheli gözaltına alındı; bunlardan 89’u tutuklandı, 33 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ŞÜPHELİLERİN YÖNTEMLERİ ORTAYA KONDU

Yetkililer, gözaltına alınan şüphelilerin internet ve sosyal medya aracılığıyla farklı dolandırıcılık yöntemleriyle vatandaşları mağdur ettiğini vurguladı. Şebekenin kullandığı bazı yöntemler arasında şunlar yer aldı: internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatmak ve yasadışı para transferlerine aracılık etmek, sosyal medya platformlarında sahte kiralık ev ve araç ilanlarıyla dolandırıcılık yapmak, sahte piyango biletleriyle yasa dışı bahis ve şans oyunları düzenlemek, kişisel bilgileri yasa dışı sorgu panelleri aracılığıyla ele geçirmek, düşük faizli kredi vaatleriyle banka hesaplarını boşaltmak.

BÜYÜK DARBENİN SONUCU

Yetkililer, hazırlanan operasyon sırasında şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 8,3 milyar TL’lik şüpheli işlem tespit edildiğini açıkladı. Emniyet birimleri, vatandaşların dijital dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olması gerektiğinin altını çizerek, siber suçlarla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.