9 Odalı ‘Yalnız Ev’ Satışa Çıktı!

EVE GELEN YORUMLAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Evin sahibi Yağmur Şirin, emekli öğretim üyesi babasıyla bankacı annesinin emeklilik dönemlerini geçirebilmek için bu evi yaptırdığını paylaştı. Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi mezunu olan Şirin, yüksek lisans eğitimi için gittiği İtalya’nın Milano şehrinde yüksek mimar olarak çalışıyor. Türkiye’deki tatilinde, İtalyan bir iş arkadaşının sosyal medya üzerinden paylaşımları göstererek “Tüm Türkiye senin evini konuşuyor” demesi üzerine, Şirin “Babamdan öğrendiğim misafirperverlik önemli. Herkese kapımız açık” ifadelerini kullandı.

Şirin, evin sosyal medya üzerinde yalnız bir yapı gibi görünmesine rağmen, aslında 1998’de mütevazı bir şekilde inşa edildiğini belirtti. “Ev, Kabaklı köyünde, Osmangazi Köprüsü manzarasına sahip. Manzara önemli, ama evi ev yapan içindeki insanlardır. Annem ve babam için huzurlu bir yer. Yurt dışından geldiğimde bir gün bile kalsam, bir ay tatil yapmış gibi hissediyorum” şeklinde konuştu.

Sosyal medya platformlarında “Su nasıl taşınıyor?”, “Yemek nasıl yeniyor?” gibi yorumlara maruz kaldığını söyleyen Şirin, bu yorumlara kırsal görüntü nedeniyle hak verdiğini ifade etti. “Eve 5 dakika mesafede villalar, market ve köy kıraathanesi mevcut. İl merkezine ve İstanbul’a oldukça yakın. Köprüye 15 dakikada ulaşılıyor. Arabayla rahatça giriş-çıkış yapılabiliyor” dedi.

İtalya’daki mimarlık firmasından 3 yıllık bir proje teklifi aldığını ve bunu kabul ettiğini aktaran Şirin, annesi ve babasının emeklilikte yorulmaları ve evin sosyal medyada aldığı ilgi dolayısıyla satış kararı aldıklarını ifade etti. “Bu araziye, ormana ve manzaraya sahip başka bir ev bulamayacağımı biliyorum. Bu ev bana huzur verdi, ama artık yeni bir aileye teslim etme vakti geldi. Evi alanlara büyük şans ve huzur getireceğine eminim” diye ekledi.