97. Oscar Ödülleri: Gecenin Kazananları Belli Oldu

Los Angeles’taki Dolby Theatre, 97. Oscar Ödülleri ile sinema dünyasının en prestijli etkinliklerinden birine ev sahipliği yaptı. ABD’li komedyen Conan O’Brien’ın esprileriyle renklendirilen ödül töreninde, Sean Baker’ın Anora filmi adeta şov yaparak 5 ödülle geceye damgasını vurdu. Anora, En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Ayrıca, Adrien Brody, The Brutalist filmi ile ikinci kez En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kucakladı. Mikey Madison ise Anora ile ilk Oscar’ını alarak kariyerinde önemli bir adım attı.

GECEDE DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

En İyi Belgesel ödülünü kazanan No Other Land filmi, İsrailli Yuval Abraham ve Filistinli Basel Adra’nın Batı Şeria’daki ihlalleri konu alarak dikkat çekti. Ödül konuşmaları sırasında salonda duygusal anlar yaşanırken, sosyal medyada da etkilerini gösterdi. Ayrıca, Los Angeles’ta meydana gelen yangın felaketi de törende anılarak duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

KAZANANLAR LİSTESİ

Bu yılki Oscar Ödülleri’nde hangi filmler ve isimler öne çıktı? İşte 97. Oscar Ödülleri’nin kazananlar listesi:

En İyi Film

En İyi Yönetmen

En İyi Erkek Oyuncu

En İyi Kadın Oyuncu

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

En İyi Belgesel Film

En İyi Uyarlama Senaryo

En İyi Orijinal Senaryo

En İyi Makyaj ve Saç

En İyi Uluslararası Film

En İyi Prodüksiyon Tasarımı

En İyi Kostüm Tasarımı

En İyi Görüntü Yönetimi

En İyi Görsel Efekt

En İyi Orijinal Şarkı

En İyi Orijinal Film Müziği

En İyi Ses

En İyi Kurgu

En İyi Kısa Animasyon Filmi

En İyi Animasyon Filmi

En İyi Kısa Live Action Filmi

En İyi Kısa Belgesel Film