97. Oscar Ödülleri: Gecenin Kazananları Belli Oldu

Los Angeles’taki Dolby Theatre, 97. Oscar Ödülleri ile sinema dünyasının en prestijli etkinliklerinden birine ev sahipliği yaptı. ABD’li komedyen Conan O’Brien’ın esprileriyle renklendirilen ödül töreninde, Sean Baker’ın Anora filmi adeta şov yaparak 5 ödülle geceye damgasını vurdu. Anora, En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Ayrıca, Adrien Brody, The Brutalist filmi ile ikinci kez En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kucakladı. Mikey Madison ise Anora ile ilk Oscar’ını alarak kariyerinde önemli bir adım attı.
GECEDE DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI
En İyi Belgesel ödülünü kazanan No Other Land filmi, İsrailli Yuval Abraham ve Filistinli Basel Adra’nın Batı Şeria’daki ihlalleri konu alarak dikkat çekti. Ödül konuşmaları sırasında salonda duygusal anlar yaşanırken, sosyal medyada da etkilerini gösterdi. Ayrıca, Los Angeles’ta meydana gelen yangın felaketi de törende anılarak duygusal anların yaşanmasına neden oldu.
KAZANANLAR LİSTESİ
Bu yılki Oscar Ödülleri’nde hangi filmler ve isimler öne çıktı? İşte 97. Oscar Ödülleri’nin kazananlar listesi:
En İyi Film
En İyi Yönetmen
En İyi Erkek Oyuncu
En İyi Kadın Oyuncu
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
En İyi Belgesel Film
En İyi Uyarlama Senaryo
En İyi Orijinal Senaryo
En İyi Makyaj ve Saç
En İyi Uluslararası Film
En İyi Prodüksiyon Tasarımı
En İyi Kostüm Tasarımı
En İyi Görüntü Yönetimi
En İyi Görsel Efekt
En İyi Orijinal Şarkı
En İyi Orijinal Film Müziği
En İyi Ses
En İyi Kurgu
En İyi Kısa Animasyon Filmi
En İyi Animasyon Filmi
En İyi Kısa Live Action Filmi
En İyi Kısa Belgesel Film