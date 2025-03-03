97. Oscar Ödülleri’nde Anora’nın Büyük Zaferi

Los Angeles’taki Dolby Theatre, dün gece düzenlenen 97. Oscar Ödülleri ile sinema dünyasının en prestijli etkinliklerinden birine ev sahipliği yaptı. ABD’li komedyen Conan O’Brien’ın esprileriyle zenginleşen bu özel gecede, Sean Baker’in Anora filmi tam beş ödülle geceye damgasını vurdu. Anora, En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazanarak büyük bir başarı elde etti. Ayrıca, Adrien Brody, The Brutalist filmi ile ikinci kez En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alırken, Mikey Madison da Anora ile ilk Oscar’ını kazanarak kariyerinde önemli bir adım attı.
Gecenin EN ÇARPICI ANLARI
En İyi Belgesel ödülünü kazanan No Other Land, İsrailli Yuval Abraham ve Filistinli Basel Adra’nın Batı Şeria’daki insan hakları ihlallerini etkileyici bir şekilde anlattığı çalışmasıyla büyük bir ilgi topladı. Yönetmenlerin ödül konuşması esnasında heyecan dolu anlar yaşanırken, salondakilerin gözyaşlarına hakim olması dikkat çekti. Ayrıca, Los Angeles’ta meydana gelen yangın felaketi de törende anılarak duygusal anlara neden oldu. Geceye dair detaylar merak ediliyor; kimlerin kazandığı ve hangi filmlerin öne çıktığı ise merak konusu. İşte 97. Oscar Ödülleri’nde kazananların tam listesi:
ÖDÜL KATEGORİLERİ
En İyi Film
En İyi Yönetmen
En İyi Erkek Oyuncu
En İyi Kadın Oyuncu
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
En İyi Belgesel Film
En İyi Uyarlama Senaryo
En İyi Orijinal Senaryo
En İyi Makyaj ve Saç
En İyi Uluslararası Film
En İyi Prodüksiyon Tasarımı
En İyi Kostüm Tasarımı
En İyi Görüntü Yönetimi
En İyi Görsel Efekt
En İyi Orijinal Şarkı
En İyi Orijinal Film Müziği
En İyi Ses
En İyi Kurgu
En İyi Kısa Animasyon Filmi
En İyi Animasyon Filmi
En İyi Kısa Live Action Filmi
En İyi Kısa Belgesel Film