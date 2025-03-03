97. Oscar Ödülleri’nde Anora’nın Büyük Zaferi

Los Angeles’taki Dolby Theatre, dün gece düzenlenen 97. Oscar Ödülleri ile sinema dünyasının en prestijli etkinliklerinden birine ev sahipliği yaptı. ABD’li komedyen Conan O’Brien’ın esprileriyle zenginleşen bu özel gecede, Sean Baker’in Anora filmi tam beş ödülle geceye damgasını vurdu. Anora, En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazanarak büyük bir başarı elde etti. Ayrıca, Adrien Brody, The Brutalist filmi ile ikinci kez En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alırken, Mikey Madison da Anora ile ilk Oscar’ını kazanarak kariyerinde önemli bir adım attı.

Gecenin EN ÇARPICI ANLARI

En İyi Belgesel ödülünü kazanan No Other Land, İsrailli Yuval Abraham ve Filistinli Basel Adra’nın Batı Şeria’daki insan hakları ihlallerini etkileyici bir şekilde anlattığı çalışmasıyla büyük bir ilgi topladı. Yönetmenlerin ödül konuşması esnasında heyecan dolu anlar yaşanırken, salondakilerin gözyaşlarına hakim olması dikkat çekti. Ayrıca, Los Angeles’ta meydana gelen yangın felaketi de törende anılarak duygusal anlara neden oldu. Geceye dair detaylar merak ediliyor; kimlerin kazandığı ve hangi filmlerin öne çıktığı ise merak konusu. İşte 97. Oscar Ödülleri’nde kazananların tam listesi:

ÖDÜL KATEGORİLERİ

En İyi Film

En İyi Yönetmen

En İyi Erkek Oyuncu

En İyi Kadın Oyuncu

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

En İyi Belgesel Film

En İyi Uyarlama Senaryo

En İyi Orijinal Senaryo

En İyi Makyaj ve Saç

En İyi Uluslararası Film

En İyi Prodüksiyon Tasarımı

En İyi Kostüm Tasarımı

En İyi Görüntü Yönetimi

En İyi Görsel Efekt

En İyi Orijinal Şarkı

En İyi Orijinal Film Müziği

En İyi Ses

En İyi Kurgu

En İyi Kısa Animasyon Filmi

En İyi Animasyon Filmi

En İyi Kısa Live Action Filmi

En İyi Kısa Belgesel Film