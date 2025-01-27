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99 Yaşındaki Efsane Oyuncunun Enerjik Sırrı

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93 YAŞINDA KALBİMDEKİ ENERJİ

Ne yazık ki birçok yaşıtını ve meslektaşını yitiren, sektördeki pek çok arkadaşının emekli olduğu efsanevi isim hâlâ ayakta duruyor ve gençlere ilham verecek bir yaşam sürdürüyor. Hollywood’un neşeli siması, ünlü aktör ve komedyen Dick Van Dyke, 99 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkartacak bir enerjiye sahip. Dans eden, şarkı söyleyen ve hem sinema hem de tiyatroda sayısız müzikalde rol alan Van Dyke, Mary Poppins filminin büyük yıldızlarından biri olarak hâlâ gülümseyen yüzüyle, ödül törenleri ve kırmızı halılarda neden efsane olarak anıldığını kanıtlıyor.

GENÇLİK ENERJİSİNİN SIRRI

Birçok müzikalde yer almış olan Van Dyke, gençliğinden beri dans etmekte ve şarkı söylemektedir. Egzersiz yapmadan duramayan efsanevi isim, gençlik enerjisini buna bağlıyor. 70 yıllık kariyeri boyunca aldığı ödüllerin sayısını bile unutan dört çocuk babası usta aktör, sağlıklı kalmasının sırrını haftada üç kez spor salonuna gitmesine bağlıyor. Dick Van Dyke’ın bu başarıyı nasıl elde ettiği, hakkında en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

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