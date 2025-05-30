A. A. Avrupa Şampiyonu Oldu!

ALMANYA’DA ALTIN MADALYA

Almanya’da gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda milli sporcu Adem Asil, bireysel genel tasnifte altın madalya kazanıyor. Leipzig kentindeki fuar alanında yapılan şampiyonanın 4. gün akşam seansında erkekler bireysel genel tasnif finali düzenleniyor. Adem Asil, yer aleti, kulplu beygir, halka, atlama masası, paralel bar ve barfikste serilerini başarıyla sunarak 82.398 puan elde ediyor ve bu puanıyla altın madalyanın sahibi oluyor. Adem Asil, bu yıl Antalya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda da bireysel genel tasnifte altın madalya kazanmıştı.

BAKAN BAK’TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Almanya’da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli sporcu Adem Asil için bir tebrik mesajı yayımlıyor. Bakan Bak, tebrik mesajında “Almanya’nın Leipzig kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda bireysel genel tasnifte altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan Adem Asil’i yürekten tebrik ediyorum. Milli sporcumuzun elde ettiği başarıda emeği olanlara teşekkür ediyor, Adem Asil’in başarılarının devamını diliyorum.” ifadelerine yer veriyor.