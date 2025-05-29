A. Asil Avrupa Şampiyonu Oldu!

ALMANYA’DA ŞAMPİYONLUK

Almanya’da gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda milli sporcumuz Adem Asil, bireysel genel tasnifte altın madalya kazanıyor. Leipzig kentindeki fuar alanında düzenlenen şampiyonanın 4. gününde erkekler bireysel genel tasnif finali gerçekleştiriliyor. Adem Asil, yer aleti, kulplu beygir, halka, atlama masası, paralel bar ve barfiksteki serilerini sergiliyor ve 82.398 puan elde ederek altın madalyayı kazanıyor. Ayrıca Adem Asil, 2023 yılında Antalya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda da bireysel genel tasnifte altın madalya kazanmıştı.

BAKAN BAK’TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Almanya’da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda bireysel genel tasnifte altın madalya kazanan milli sporcu Adem Asil için bir tebrik mesajı yayımlıyor. Bakan Bak, mesajında şu ifadelere yer veriyor: “Almanya’nın Leipzig kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda bireysel genel tasnifte altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan Adem Asil’i yürekten tebrik ediyorum. Milli sporcumuzun elde ettiği başarıda emeği olanlara teşekkür ediyor, Adem Asil’in başarılarının devamını diliyorum.”