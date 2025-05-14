A.B.D.: PKK’nın Silah Bırakması Zaferdir

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE YAKLAŞILIYOR

Terörsüz Türkiye hedefinde önemli bir adım atıldı. Terör örgütü PKK, kendini feshetme ve silah bırakma kararı alarak yeni bir döneme girdi.

ABD’DEN ÖNEMLİ DEĞERLENDİRME

PKK’nın bu kararına ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, “PKK’nın bu kararında ABD’nin etkisinin olup olmadığı” sorusuna net bir yanıt vermekten kaçındı ve Türk ile ABD’li diplomatlar arasındaki görüşmelerin detaylarına değinmedi. Pigott, “PKK’nın ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanımlanan örgütü dağıtma niyetine ilişkin yaptığı son açıklamayı memnuniyetle karşılıyoruz” şeklinde konuştu.

Pigott, PKK’nın kuruluşundan bu yana on binlerce insanın hayatını kaybettiğini hatırlatarak, “Bu terör örgütünün silah bırakması medeniyet için bir zaferdir. ABD’nin umudu, bu açıklamanın bölgede istikrarın artmasına yol açmasıdır” değerlendirmesini yaptı.