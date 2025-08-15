A.B. Tarafından Traktörde Vuruldu

Olayın Gelişimi

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, kuzeni A.B. ile tartışan Seyfi Baylar, daha sonra bindiği traktörle bölgeden ayrılmak isterken silahlı saldırıya uğradı. Seyfi Baylar, tüfekle vurularak yaşamını yitirirken, olayla ilgili kuzeni A.B. tutuklandı. Alınan bilgilere göre, 75 yaşındaki Baylar, aralarında daha önce anlaşmazlık bulunan amcasının 52 yaşındaki oğlu A.B.’nin çiftlik evine gitti.

Tartışmanın Ardından Gelen İhanet

Taraflar arasında yaşanan tartışma sonrasında Baylar, evine dönmek için traktöre bindi. Tam bu esnada, A.B. kuzeni Baylar’a tüfekle ateş açtı. Olay yerinden hemen sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Seyfi Baylar’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Şüphelinin Yakalanması ve Soruşturma

Savcılık incelemesinin ardından Baylar’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olay sonrasında kaçan şüpheli A.B., jandarma ekipleri tarafından Narlıca Mahallesi’nde saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.