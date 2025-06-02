A Millî Takım’da Kadro Değişikliği Yapıldı

A MİLLİ TAKIMDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILIYOR

A Millî Takım, özel maçlar için akşam saatlerinde ABD’nin Boston kentine doğru hareket edecek. Ancak, kadroda zorunlu değişiklikler gündeme geldi. Paris Saint-Germain ile Inter arasında gerçekleşen UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlık yaşayan Hakan Çalhanoğlu’nun, Almanya’da yapılan muayene ve tetkiklerinin sonuçları incelendi. A Millî Takım teknik heyeti, futbolcunun özel maç döneminde tam olarak sağlığına kavuşamayacağını tespit etti ve bu yüzden oyuncunun aday kadrodan çıkarılmasının uygun olduğuna karar verdi.

A Millî Takım sağlık heyetinin, Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu üzerindeki muayene ve tetkiklerin sonuçları da benzer bir durumu ortaya koydu. Mevcut sakatlıklarının özel maçlar süresince tam olarak iyileşmeyeceği belirlenen bu iki futbolcunun da aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi. Bu süreçte, Galatasaray’dan Ahmed Kutucu’nun ABD’ye gidecek aday kadroya dahil edildiği belirtildi.