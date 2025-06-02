A Millî Takım’da Kadro Değişikliği Yapıldı!

DEĞİŞİKLİKLERİN NEDENİ

A Millî Takımımız bugün akşam saatlerinde ABD ve Meksika ile yapılacak özel maçlar için Boston’a doğru yola çıkıyor. Takımın aday kadrosunda zorunlu değişiklikler gündeme geldi. Paris Saint-Germain ile Inter arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlık yaşayan Hakan Çalhanoğlu’nun Almanya’da yapılan muayene ve tetkik sonuçları incelendi. A Millî Takım teknik heyeti, futbolcunun özel maçlar döneminde sağlık durumunun tam olarak düzelmeyeceğine karar vererek, oyuncunun aday kadrodan çıkarılmasına uygun buldu.

SAKLILIK DURUMU ELE ALINDI

A Millî Takım sağlık heyeti, kaleci Uğurcan Çakır ve defans oyuncusu Mustafa Hekimoğlu’na kampta muayene ve tetkikler gerçekleştirdi. Yapılan değerlendirmelerde, her iki futbolcunun mevcut sakatlıklarının da özel maçlar süresince tam olarak iyileşmeyeceği belirlendi. Bu nedenle, millî futbolcularımızın da aday kadrodan çıkarılması kararlaştırıldı.

YENİ EKLEMELER

Bu gelişmelerin yanı sıra, Galatasaray’dan Ahmed Kutucu, ABD’ye gidecek olan aday kadroya dahil edildi.