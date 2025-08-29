Spor

A Millî Takım’ın Kadrosu Belli Oldu

a-mill-takim-in-kadrosu-belli-oldu

A MİLLİ TAKIM’IN ADAY KADROSU AÇIKLANDI

A Millî Takım’ın Gürcistan ve İspanya ile oynayacağı karşılaşmalar için aday kadrosu belirlendi. Takıma davet edilen futbolcular, 1 Eylül Pazartesi günü saat 12.00 itibarıyla TFF’nin Riva’daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde bir araya gelecek. Ay-Yıldızlı ekip, ilk antrenmanını aynı gün saat 18.00’de gerçekleştirecek.

MİLLİ TAKIM KADROSU

Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mer Müldür, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta Saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

ÖNEMLİ

Manşet

Uefa Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin Rakipleri Belli

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri açıklandı; takımın grup aşamasındaki eşleşmeleri merakla bekleniyor.
Ekonomi

Ağustos Ayı Enflasyon Beklentisi Açıklandı

Ağustos ayı enflasyon beklentisi, katılımcı ekonomistlerin tahminlerine göre yüzde 1,79 artış gösterecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.