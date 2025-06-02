A Millî Takım Kadrosunda Değişiklikler Yapıldı

TAKIMDA ZORUNLU DEĞİŞİKLİK YAPILDI

A Millî Takımımız, ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçlar için bu akşam saatlerinde Boston’a hareket edecek. Ancak, kadroda zorunlu bir değişiklik yapılması gerekti. Paris Saint-Germain ile Inter arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlık geçiren Hakan Çalhanoğlu’nun Almanya’da yapılan muayene ve tetkik sonuçlarına göre, teknik heyet futbolcunun özel maçlar süresince tam olarak sağlığına kavuşamayacağını belirledi ve aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi.

SERTİFİKALAR GEÇERSİZ HALE GELDİ

A Millî Takım sağlık heyeti, Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu için de kampta muayene ve tetkikler gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerin ardından, her iki oyuncunun da mevcut sakatlıklarının özel maçlar döneminde tamamen iyileşmeyeceği tespit edildi. Bu nedenle, bu futbolcuların da aday kadrodan çıkartılmasına karar verildi.

GÜÇLÜ İSİM KADROYA DAHİL OLDU

Öte yandan, Galatasaray’dan Ahmed Kutucu, ABD’ye gidecek aday kadroya dâhil edildi. Böylece, takım kadrosu yeniden düzenlendi ve hedeflenen performans için yeni bir yapı oluşturuldu.