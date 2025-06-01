A Milli Futbol Takımı’nın ABD Seferi Başlıyor

2026 FIFA DÜNYA KUPASI ELEMELERİNE HAZIRLIK

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için ABD’ye yolculuğuna yarın başlayacak. Bugün saat 16.00 itibarıyla TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde bir araya gelecek olan milli takım, yarın saat 16.45’te ilk 15 dakikası basına açık olan antrenmanını gerçekleştirecek. Bu antrenmanın ardından ay-yıldızlı ekip, saat 23.00’te Türk Hava Yolları’na ait uçakla ABD’nin Boston kentine hareket edecek. Milliler, 6 Haziran’a kadar Boston’da çalışmalarını sürdürecek ve aynı gün ABD maçı için Hartford’a geçecek.

ABD’DE İKİ HAZIRLIK MAÇI

Milli takım, 7 Haziran Cumartesi günü 2026 Dünya Kupası’nın ev sahiplerinden ABD ile karşılaşacak. Bu maç, Connecticut eyaletinin East Hartford kentindeki Pratt&Whitney Stadı’nda TSİ 22.40’ta başlayacak. Ay-yıldızlılar, ABD kampındaki ikinci özel maçında 11 Haziran Çarşamba günü Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadı’nda 2026 Dünya Kupası’nın bir diğer ev sahibi Meksika ile mücadele edecek. İki takım arasındaki A milli düzeydeki ilk maç ise TSİ 04.00’te başlayacak.

ADAY KADRO AÇIKLANDI

Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen 29 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor: Kaleciler: Altay Bayındır, Berke Özer, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır. Defans oyuncuları: Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Samet Akaydın, Yasin Özcan, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik. Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan. Forvet oyuncuları: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Hekimoğlu, Oğuz Aydın.