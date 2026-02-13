A Milli Futbol Takımı’nın Rakipleri Belli Oldu: Montella Değerlendirdi

a-milli-futbol-takimi-nin-rakipleri-belli-oldu-montella-degerlendirdi

A MİLLİ TAKIMIN RAKİPLERİ BELİRLENDİ

A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar A Ligi’ndeki rakipleri Fransa, İtalya ve Belçika olarak belirlendi. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, bu gruptaki rakiplerin belirlenmesinin ardından önemli değerlendirmelerde bulundu.

İLGİNÇ BİR GRUP

Montella, grubun zorluk seviyesine dikkat çekerek, “İlginç bir grup. Avrupa’nın en iyi takımlarından birkaçı ile aynı gruptayız, onlara karşı oynamak önemli. Bu seviyede olmamız bizler için önem taşıyor” şeklinde konuştu.

ALTTAN GELEREK BURAYA ULAŞTIK

Son iki yılda takımın kaydettiği gelişmelere vurgu yapan İtalyan teknik direktör, “Son 2 yılda önemli bir atılım yaptık. Alttan gelerek buraya ulaştık” dedi.

ŞU ANKİ ODAĞIMIZ MART AYINDAKİ MAÇLARIMIZ

Montella, kısa vadeli hedeflerini de belirterek, “Şu anki odağımız Mart ayındaki maçlarımız” ifadesini kullanarak, tamamen yaklaşan karşılaşmalara odaklandıklarını dile getirdi.

