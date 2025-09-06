A Milli Kadın Voleybol Takımı Finale Yükseldi

MAÇIN DETAYLARI

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde Japonya ile karşılaştı. Tayland’ın Bangkok kentindeki Huamark Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen mücadelede Türkiye, rakibini 3-1’lik skorla yenerek büyük bir başarı elde etti. Bu sonuçla Ay-yıldızlılar, organizasyon tarihinde ilk defa finale gitti.

İLK SETİN SONU

Mücadelenin başlarında her iki takım da eşit bir oyun sergilerken setin başlangıç dakikaları 6-6’lık eşitlikle geçildi. Bu noktadan sonra Japonya, 2 sayılık bir seri yakalayarak 8-6 öne geçti. Türk milli takımı, 10-10’da eşitliği sağladı. Ancak setin ilerleyen kısmında Japonya, savunmada gösterdiği etkilikle 4 sayılık (15-11) fark elde etti. Setin sonlarına doğru farkı açarak, ilk seti 25-16’lık skorla kazandı.

EŞİTLİK GELDİ

İkinci sete hızlı başlayan Türkiye, başlangıçta 3 sayılık (3-6) bir avantaj sağladı. Setin orta bölümünde Melissa Vargas ve Eda Erdem Dündar’ın sayılarıyla milli takım farkı 5 sayıya (11-16) çıkardı. Bloklarda artan etkinliği ile Türk milli takımı, ikinci seti 25-17’yle kazanarak durumu 1-1 eşitledi.

MİLLİLERİN ÜSTÜNLÜĞÜ

Üçüncü set, Melissa Vargas ve Eda Erdem Dündar’ın sayılarıyla başladı ve Türkiye 3 sayılık (4-7) bir fark yakaladı. Milliler, oyunun orta kısımlarında avantajlarını (11-15) koruyarak başarılı bir performans sergiledi. Takım halinde savunmada iyi bir oyun ortaya koyan milliler, üçüncü seti 25-18 kazanarak durumu 2-1 yaptı.

FİNAL YOLUNDA BİR ADIM DAHA

Dördüncü set, iki takımın da etkili hücumlarıyla başladı. Sette 6-6 ve 14-14’te eşitlik yaşandı. Japonya, farkı artırmaya çalışırken milli takım etkili servisler sayesinde 24-24’te eşitliği sağladı. Türkiye, zorlu geçen bu seti 27-25 kazanarak maçı 3-1’lik skorla tamamladı.

FİNALİN RAKİBİ BEKLENİYOR

Ay-yıldızlılar organizasyon tarihindeki ilk final başarısını elde ettikten sonra, İtalya-Brezilya karşılaşmasının galibiyle finalde mücadele edecek. Final maçı, yarın TSİ 15.30’da başlayacak.

MELISSA VARGAS’IN PERFORMANSI

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nda, Melissa Vargas, 28 sayıyla maçın en fazla sayısını atan oyuncu oldu. Melissa Vargas’ın ardından Ebrar Karakurt ve Eda Erdem Dündar, 13’er sayıyla ona eşlik etti.

SANTARELLİ’İN BAŞARISI

Daniele Santarelli’nin koçluğunda Türkiye, Japonya’yı geçti ve Dünya Şampiyonası’nda ilk çeyrek finalini başarıyla geçti. Santarelli, daha önce Sırbistan ile organizasyon finalinde altın madalyanın sahibi olmuştu; bunun yanında Avrupa Şampiyonası ve Milletler Ligi’nde de altın madalyası bulunuyor.

TARİHİ ANLAR

Dünya Şampiyonası’nda Türk başantrenör Ferhat Akbaş’ın yönetimindeki Japonya, çeyrek finalde güçlü Hollanda’yı 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Ferhat Akbaş, böylece Dünya Şampiyonası tarihindeki yarı finale yükselen ilk Türk başantrenör oldu.

Maç, 96 dakika sürdü ve alınan skorlar ise setler şu şekildeydi: 25-16, 17-25, 18-25, 25-27. Hakemler: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Noemi Rene Karina (Arjantin) idi. Takım kadrosu ise şu şekilde belirlendi: Japonya: Ishikawa, Airi, Wada, Yoshino, Shimamura, Seki; Türkiye: Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Melissa Vargas, İlkin Aydın, Eda Erdem Dündar, Cansu Özbay.