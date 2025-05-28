A Milli Takım Aday Kadrosu Açıklandı

ÖZEL MAÇLARIN ADAY KADROSU AÇIKLANDI

Millî Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak olan Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika ile haziran ayında oynayacağı özel karşılaşmalar için aday kadrosunu duyurdu. Teknik Direktör Vincenzo Montella’nın belirlediği kadroda toplam 29 futbolcu yer alıyor.

FUTBOLCULARIN SEÇİMİ VE HAZIRLIKLAR

Aday kadroda yer alan futbolcular, takımlarında gösterdikleri performans ve form durumlarına göre seçildi. Hazırlık döneminin önemli bir parçası olacak bu özel karşılaşmalar, Millî Takım’ın uluslararası arenada güçlenmesini sağlayacak.

BÜYÜK HEDEF: DÜNYA KUPASI

Millî Takım, bu maçlarla hem performansını artırmayı hem de 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde takım içindeki uyumu sağlamayı amaçlıyor. Antrenman ve özel maçların, takımın oyun gelişimine büyük katkı sağlaması bekleniyor.