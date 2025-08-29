A Milli Takım, Çekya’yı Yendi

2025 AVRUPA BASKETBOL ŞAMPİYONASI’NDA HEYECAN

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın (EuroBasket 2025) coşkusu sürüyor. A Milli Erkek Basketbol Takımı, A Grubu’nun ikinci maçında Çekya ile karşılaştı. Arena Riga’da gerçekleşen mücadelede Türkiye, 92-78’lik skorla galibiyete ulaştı.

İLK YARIYI ÖNDE TAMAMLADILAR

Karşılaşmanın ilk çeyreğinde Çekya, etkili bir performans sergiledi. A Milli Takım, Alperen Şengün ve Ercan Osmani ile pota altında güçlü bir oyun ortaya koyarken, Çekya’dan dış atışlarla 6 isabet buldu. İlk periyodu 27-21 önde tamamladı. İkinci çeyreğe daha iyi başlayan ay-yıldızlılar, Çekya’nın ilk sayısına rağmen 14-0’lık bir seri yakaladı ve 16. dakikada farkı 7 sayıya kadar çıkardı: 35-28. Kalan sürede farkı koruyan milli takım, soyunma odasına 45-37 önde gitti.

BEŞİKTAŞ TURNUVANIN YÜZDE YETKİNİ GÖSTERDİ

Üçüncü periyotta dış atışlarla sayılar bulmaya çalışan Çekya’ı, Cedi Osman’ın skorer performansı ile cevap veren ay-yıldızlılar, son çeyreğe 72-62 önde girdi. Dördüncü ve son periyotta Alperen Şengün’ün etkili oyunu sayesinde farkı 18 sayıya kadar çıkararak, maçı 92-78 kazanmayı başardı.

ALPEREN, CEDİ VE ERCAN’LA GALİBİYETİN TEMELİ

A Milli Takım’da Alperen Şengün, Cedi Osman ve Ercan Osmani, toplamda 60 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Alperen Şengün, 23 sayı, 12 ribaunt ve 9 asistle dikkat çekti.

RANKİP PORTEKİZ

A Milli Takım, A Grubu’ndaki üçüncü maçında yarın saat 21.15’te Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Oyun Arena Riga’da gerçekleşecek.

Müsabakanın hakemleri Antonio Conde (İspanya), Lorenzo Baldini (İtalya) ve Josip Jurcevic (Hırvatistan) olarak atandı. Türkiye’nin kadrosu şu şekilde: Larkin 5, Kenan Sipahi 6, Cedi Osman 21, Ercan Osmani 16, Alperen Şengün 23, Şehmus Hazer 4, Adem Bona 6, Furkan Korkmaz 7, Ömer Faruk Yurtseven 2, Erkan Yılmaz, Onuralp Bitim, Sertaç Şanlı 2. Çekya’nın kadrosu ise: Sehnal 9, Kyzlink 9, Krejci 3, Zidek 9, Kriz 4, Hruban 7, Peterka 23, Bohacik 8, Krivanek 4, Balint, Svoboda 2.

1. Periyot: 21-27

Devre: 45-37

3. Periyot: 72-62

Beş faulle çıkan: 35.59 Krejci (Çekya)