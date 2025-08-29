A Milli Takım, Çekya’yı Yendi

EUROBASKET 2025 HEYECANI DEVAM EDİYOR

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın heyecanı devam ediyor. A Milli Erkek Basketbol Takımı, A Grubu’ndaki ikinci maçında Çekya ile karşılaştı. Arena Riga’da gerçekleşen karşılaşmada, milliler 92-78’lik sonuçla galip geldi.

İLK YARIYI ÖNDE TAMAMLADI

İlk periyotta Çekya etkili bir oyun sergiledi. Alperen Şengün ve Ercan Osmani ile pota altını iyi değerlendiren A Milli Takım, Çekya’nın dış atışlarından bulduğu 6 isabetle karşılaştı. Çekya, ilk çeyreği 27-21 önde kapattı. İkinci periyotta ise Türkiye, ilk sayıyı rakibin bulmasına rağmen 14-0’lık bir seri yakalayarak 16. dakikada 7 sayılık farkla 35-28 öne geçti. Kalan bölümde farkı koruyan Türkiye, soyunma odasına 45-37’lik skorla gitti.

MİLLİLER FARKI AÇTI

Üçüncü periyatta dış atışlarla oyunu dengelemeye çalıştı Çekya. Ancak Türkiye, Cedi Osman’ın skorer oyunuyla farkı artırdı ve son periyoda 72-62 önde girdi. Dördüncü ve son periyotta Alperen Şengün’ün etkili performansıyla farkı 18 sayıya kadar çıkaran Türkiye, karşılaşmayı 92-78’lik sonuçla kazandı.

Ay-yıldızlılarda Alperen Şengün, Cedi Osman ve Ercan Osmani, galibiyeti sağlayan isimler oldu. Alperen Şengün, maçta 23 sayı, 12 ribaunt ve 9 asistle dikkat çekti.

SONRAKİ RAKİP: PORTEKİZ

A Milli Takım, A Grubu’ndaki üçüncü müsabakasında yarın saat 21.15’te Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Maçın hakemleri Antonio Conde (İspanya), Lorenzo Baldini (İtalya) ve Josip Jurcevic (Hırvatistan) olarak belirlendi. Türkiye’nin kadrosunda Larkin, Kenan Sipahi, Cedi Osman, Ercan Osmani, Alperen Şengün, Şehmus Hazer, Adem Bona, Furkan Korkmaz, Ömer Faruk Yurtseven, Erkan Yılmaz, Onuralp Bitim ve Sertaç Şanlı yer aldı. Çekya’nın kadrosunda ise Sehnal, Kyzlink, Krejci, Zidek, Kriz, Hruban, Peterka, Bohacik, Krivanek, Balint ve Svoboda bulunuyor.

İlk periyot: 21-27, Devre: 45-37, Üçüncü periyot: 72-62. Beş faulle çıkan: 35.59 Krejci (Çekya).