A Milli Takım, Gürcistan’la 19.00’da

A MİLLİ TAKIM’IN YOLCULUĞU BAŞLIYOR

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası yolculuğuna bugün akşam başlıyor. Milliler, E Grubu’ndaki ilk maçında Gürcistan ile karşılaşacak. Maç saat 19.00’da başlayacak ve İtalyan hakem Davide Massa tarafından yönetilecek. Grubun diğer karşılaşmasında ise Bulgaristan ile İspanya, saat 21.45’te buluşacak.

MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU

Türkiye’nin eleme grubundaki maç programı şu şekildeki gibi: Bugün, 19.00’da Gürcistan – Türkiye; 7 Eylül Pazar, 21.45’te Türkiye – İspanya; 11 Ekim Cumartesi Bulgaristan – Türkiye; 14 Ekim Salı Türkiye – Gürcistan; 15 Kasım Cumartesi Türkiye – Bulgaristan; 18 Kasım Salı İspanya – Türkiye.

DÜNYA KUPASI’NA GİDEN YOL

2026 Dünya Kupası, ABD, Meksika ve Kanada’nın ortak ev sahipliği ile gerçekleşecek. Bu turnuvaya Avrupa’dan 16 takım katılacak. Kasım ayında sona erecek olan Avrupa elemelerinde gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası’na katılım hakkı kazanıyor. Kalan 4 bilet için ise toplam 16 takım, 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi’nden gelecek 4 takımla play-off maçlarında mücadele edecek. Bu play-off karşılaşmaları 2026’nın mart ayında oynanacak.

GÜRCİSTAN İLE YEDİNCİ RENKTE BULUŞMA

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki rakibi Gürcistan ile 7. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce yapılan 6 maçta Türkiye, 3’ü resmi, 3’ü özel olmak üzere 4 galibiyet, 1 eşitlik ve 1 yenilgi aldı. Ay-yıldızlı ekip, bu maçlarda 15 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü.

SON MAÇ AMANDA OLDU

Türkiye ile Gürcistan’ın son karşılaşması, 2024 Avrupa Şampiyonası’nda geçtiğimiz yıl Almanya’da yapıldı. Bu grup maçı büyük bir çekişme içeriyordu ve Türkiye, BVB Dortmund Stadı’ndaki mücadelenin sonunda 3-1 galip geldi. Millilerin gollerini Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu attı. Gürcistan’ın tek sayısını ise Mikautadze kaydetti.

MUHTEMEL İKİNCİ 11’LER

Gürcistan: Mamardashvili, Gocholeishvili, Goglichidze, Lochoshvili, Azarovi, Gagnidze, Kochorashvili, Mekvabishvili, Tsitaishvili, Kvaratskhelia, Mikautadze.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız.