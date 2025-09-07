A Milli Takımın Rakibi Polonya Belirlendi

AMİLLİ BASKETBOL TAKIMIMIZIN RAKİBİ BELİ OLDU

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın 2025 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalindeki rakibi, son 16 turu mücadelesinde Bosna Hersek’i 80-72 yenerek ilerleyen Polonya oldu. 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) kapsamında oynanan son 16 turu karşılaşmasında Polonya, Bosna Hersek’i geçerek çeyrek finale yükseldi.

ÇEYREK FİNALDEKİ KARŞILAŞMA TARİHİ

Polonya, çeyrek finalde A Milli Basketbol Takımı’nın rakibi olarak belirlendi. Türkiye ile Polonya arasındaki mücadele 9 Eylül Salı günü gerçekleşecek. Ancak, karşılaşmanın tam saatine dair bilgi henüz verilmiş değil.

ATAMAN’IN TEPKİLERİ

Son 16 turunda İsveç’e karşı oynanan maçın başlangıç saati de tartışma konusu olmuştu ve Ergin Ataman, FIBA’ya tepki göstermişti. Ataman, yaptığı açıklamada “Hoşuma gitmeyen bir şey var. FIBA’nın bize, grubu yenilgisiz bitiren grup lideri takıma karşı saygısızlık yaptığını düşünüyorum. Yarın saat 12.00 gibi erken bir saatte oynamak zorundayız. Bu saçmalık. 15 gündür buradayız ve eleme turundaki en önemli maçı, bir eleme maçını saat 12.00’de oynuyoruz. Herkes şunu bilsin, sabah 03.00’te oynasak bile madalya hedefimizi kimse engelleyemez.” ifadelerini kullanmıştı.