A Milliler, Çekya’yı 92-78 Yendi

EUROBASKET 2025 HEYECANI

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın (EuroBasket 2025) coşkusu devam ediyor. A Milli Erkek Basketbol Takımı, A Grubu’ndaki ikinci maçında Çekya ile karşılaştı. Riga Arena’da düzenlenen maçta kazanan 92-78 ile ay-yıldızlılar oldu.

İLK YARI FARKLA KAPANDI

Maçın ilk çeyreğinde Çekya, etkili bir performans sergiledi. Alperen Şengün ve Ercan Osmani ile pota altını iyi değerlendiren A Milli Takım’a karşı, Çekya dış atışlarla 6 isabet kaydedip 8 sayılık bir fark yakalayarak ilk periyodu 27-21 önde tamamladı. İkinci periyotta, ay-yıldızlılar daha iyi bir başlangıç yaparak, Çekya’nın bulduğu ilk sayıya rağmen arka arkaya 14 sayı bularak 16. dakikada 35-28 ile 7 sayılık farkı elde etti. Kalan bölümde farkı koruyarak Türkiye, soyunma odasına 45-37’lik avantajla gitti.

ÜÇÜNCÜ PERİYOTTA DA ETKİLİ OLDU

Üçüncü çeyrekte, dış atışlarla denge kurmaya çalışan Çekya’ya Cedi Osman’ın etkili performansıyla karşılık veren milliler, son bölüme 72-62 önde girdi. Dördüncü periyotta Alperen Şengün’ün gösterdiği üstün performansla farkı 18 sayıya çıkaran Türkiye, maçı 92-78 lik skorla kazanmayı başardı.

YILDIZLARIN PERFORMANSI

Ay-yıldızlılar arasında Alperen Şengün, Cedi Osman ve Ercan Osmani, galibiyet için birlikte 60 sayıya katkı sağladı. Alperen Şengün, mücadelede 23 sayı, 12 ribaunt ve 9 asist ile gösterdiği performansla takımına önemli destek verdi.

SONRAKİ RAKİP: PORTEKİZ

A Milli Takım, A Grubu’ndaki üçüncü maçında yarın saat 21.15’te Portekiz ile mücadele edecek. Karşılaşma Arena Riga’da gerçekleşecek. Maçın hakemleri ise Antonio Conde (İspanya), Lorenzo Baldini (İtalya) ve Josip Jurcevic (Hırvatistan) olacak.

Türkiye’nin kadrosu şu şekilde: Larkin 5, Kenan Sipahi 6, Cedi Osman 21, Ercan Osmani 16, Alperen Şengün 23, Şehmus Hazer 4, Adem Bona 6, Furkan Korkmaz 7, Ömer Faruk Yurtseven 2, Erkan Yılmaz, Onuralp Bitim, Sertaç Şanlı 2

Çekya kadrosu ise: Sehnal 9, Kyzlink 9, Krejci 3, Zidek 9, Kriz 4, Hruban 7, Peterka 23, Bohacik 8, Krivanek 4, Balint, Svoboda 2

İlk periyot: 21-27

Devre: 45-37

Üçüncü periyot: 72-62

Beş faulle çıkan: 35.59 Krejci (Çekya)