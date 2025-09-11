“A.S.S.’ye Gözaltı, Kediyi Tekmeledi.”

Gündem

OLAYIN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIMASI

Avsallar Mahallesi’ndeki bir marketin önünde saat 09.00 sularında, bir kediye yönelik uygulanan şiddetin güvenlik kamerası görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri araştırma başlattı. Ekipler, yapılan incelemelerde bir kişinin, köpeğine yaklaşan kediyi birkaç kez tekmelediğini belirledi.

KEDİYE ŞİDDET UYGULAYAN KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Görüntülerin incelenmesi sonucunda kediyi tekmeleyen kişinin A.S.S. olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen takip sonucu A.S.S., ‘Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

