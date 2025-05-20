Ab, 2025 Büyüme Tahminini Düşürdü

AVRUPA EKONOMİK TAHMİNLERİ RAPORU YAYIMLANDI

AB Komisyonunun “Avrupa Ekonomik Tahminleri 2025 İlkbahar” raporu yayınlandı. Raporda, “Küresel ekonomik belirsizlik ortamında ılımlı büyüme” başlığı altında, AB ekonomisinin 2025’e daha güçlü bir zeminde başlayacağı, bu yıl büyümenin ılımlı bir şekilde süreceği belirtildi. Ayrıca, artan küresel politika belirsizliğine ve ticari gerginliklere rağmen 2026’da büyümenin bir miktar hızlanmasının beklendiği vurgulandı. Raporda, AB ekonomisinin 2025’te yüzde 1,1, 2026’da ise yüzde 1,5 büyümesi öngörüldü. Euro Bölgesi ekonomisinin büyüme tahminleri ise, 2025’te yüzde 0,9, 2026’da yüzde 1,4 olarak açıklandı.

BÜYÜME TAHMİNLERİ AŞAĞIYA REVİZE EDİLDİ

AB Komisyonunun önceki “sonbahar” raporunda AB için 2025’te yüzde 1,5, 2026’da yüzde 1,8, Euro Bölgesi için ise 2025’te yüzde 1,3, 2026’da yüzde 1,6 büyüme tahmin edilmişti. Ancak yeni raporla, AB’nin 2025 ve 2026 büyüme tahminleri aşağı yönlü olarak gözden geçirildi. Euro Bölgesi’nin büyüme tahmini 2025 için yüzde 0,4, 2026 için de yüzde 0,2 düşürüldü. Raporda, “Bugünkü tahminde, büyüme görünümü önemli ölçüde aşağıya doğru revize edildi. Bu zayıflayan küresel ticaret görünümü ve ticaret politikasına ilişkin yüksek belirsizlikten kaynaklanıyor” ifadesine yer verildi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ DÜŞÜYOR

Bu yıl Avusturya’nın yüzde 0,3 küçüleceği, Almanya’nın büyümeyeceği, Fransa’nın yüzde 0,6, İtalya’nın yüzde 0,7, İspanya’nın ise yüzde 2,6 büyüyeceği tahmin ediliyor. Gelecek yıl ise Almanya’nın yüzde 1,1, Fransa’nın yüzde 1,3, İtalya’nın yüzde 0,9 ve İspanya’nın yüzde 2 büyümesi öngörüldü. Raporda enflasyonun 2023’te AB’de yüzde 2,3, Euro Bölgesi’nde ise yüzde 2,1 olması bekleniyor; 2026’da ise enflasyon oranının AB’de yüzde 1,9, Euro Bölgesi’nde yüzde 1,7 seviyelerine gerileyeceği tahmin ediliyor.

KÜRESEL TİCARET DEĞİŞİMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Dünyanın ABD ticaret politikasındaki korumacı değişimlere karşı büyük ölçüde hazırlıksız yakalandığı ifade ediliyor. 2 Nisan’da duyurulan gümrük tarifeleri artışlarının küresel ekonomide şok dalgalarına yol açtığı anımsatılıyor. Raporda, finansal piyasaların sert tepkisinin ardından tarifelerin askıya alındığı belirtilirken, ABD ticaret politikasının belirsizliği artırdığı ve küresel görünüm üzerinde ağır bir yük oluşturduğu vurgulandı. ABD ve Çin arasında 12 Mayıs’ta tarifeleri kısmen geri çekme konusunda varılan anlaşmanın olumlu bir gelişme olduğu ifade edilmekte; ancak tarifelerin yüksek seviyede kalmaya devam edeceği ve bu durumun ABD-Çin ticaret akışlarının kademeli olarak azalmasına neden olabileceği belirtiliyor.

TÜRKİYE EKONOMİSİ İLE İLGİLİ BEKLENTİLER

Türkiye ekonomisi ile ilgili değerlendirmelerde, sıkı para ve maliye politikası ile daha düşük enerji fiyatlarının etkisiyle enflasyondaki düşüşün devam etmesi öngörülüyor. Bütçe açığının azalmasının beklendiği, kamu borcunun ise ılımlı seviyelerde seyredeceği kaydediliyor. Türkiye ekonomisinin 2025’te yüzde 2,8, 2026’da yüzde 3,5 büyümesi bekleniyor. AB Komisyonunun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis, raporla ilgili Brüksel’de düzenlediği basın toplantısında, “AB ekonomisi, yüksek ticari gerginlikler ve artan küresel belirsizlik ortamında dayanıklılık gösteriyor” şeklinde açıklamalarda bulundu. Dombrovskis, Avrupa’da büyümenin 2025’te ılımlı olarak devam etmesinin beklendiğine yönelik değerlendirmelerde bulunarak, enflasyonun daha önce tahmin edilenden hızlı bir şekilde azaldığını ifade etti. Bununla birlikte, görünümdeki risklerin aşağı yönlü olmaya devam ettiğini belirterek, “Bu nedenle AB içinde rekabet gücümüzü artırmak için kararlı adımlar atmalıyız” dedi.