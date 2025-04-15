Ab, Ab’deki Tarife Tedbirlerini 14 Temmuz’a Kadar Askiya Aldi

AVRUPA BİRLİĞİ TARİFELERİ ASKIYA ALDI

Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri’nin gümrük tarifelerine yönelik misilleme tedbirlerini, müzakerelere alan açmak için 14 Temmuz’a kadar askıya aldı. Avrupa Komisyonu, dün kabul edilen bir yasa ile ABD’nin gümrük tarifelerine karşı hazırlanan ve bugün devreye girmesi hedeflenen misilleme tedbirlerini askıya almış durumda. Komisyonun yaptığı açıklamada, “AB, ABD’nin uyguladığı tarifeleri haksız ve zararlı olarak görmekte ve bu tarifelerin her iki tarafın yanı sıra küresel ekonomiye de zarar verme riski taşıdığını vurgulamaktadır” şeklinde ifadelere yer verildi. Misilleme tedbirlerinin müzakerelere olan açıklık için 90 gün süreyle askıya alınması kararı, geçtiğimiz hafta AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından duyurulmuştu.

MÜZAKERE ÇABALARI DEVAM EDİYOR

AB Komisyonu’nun ticaretten sorumlu üyesi Maros Sefcovic, AB ile ABD arasındaki anlaşmazlığın müzakereler ile çözümü için Washington DC’de görüşmeler yürütüyor. Bu kapsamda, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile yaptığı görüşme sonrasında Sefcovic, sosyal medya üzerinden şu sözleri iletti: “AB, yapıcı tutumunu sürdürmekte ve adil bir anlaşmaya hazır olduğunu belirtmektedir. Buna, mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde sanayi ürünlerinde ‘sıfıra karşı sıfır’ gümrük tarifesi ve tarife dışı engeller üzerinde çalışma yürütme teklifimiz de dahildir”. Sefcovic, bu hedefe ulaşmak için her iki tarafın da ortak çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.

ABD TARİFELERİ VE AB’NİN CEVABI

ABD Başkanı Donald Trump, 10 Şubat’ta çelik ve alüminyuma yüzde 25 tarife uygulanacağını açıklamış ve bu tarifeler 12 Mart’ta yürürlüğe girmişti. AB ülkeleri ise 9 Nisan’da, Avrupa Komisyonu’nun ABD’ye misilleme olarak hazırladığı tarife listesini onayladı. Aynı gün ABD, tarifelere 90 günlük ara kararı aldığını açıklamış ve AB liderleri de müzakerelere fırsat tanımak üzere misilleme tedbirlerinin askıya alınacağını belirtmişti.

ASKIYA ALINAN TEDBİRLER

AB, askıya alınan misilleme tedbirlerini, ABD’nin çelik ve alüminyuma ek vergi uygulama kararı sonrası devreye aldı. Askıya alınan bu tedbirler, ABD’nin Avrupa’ya yönelik motosikletler, lüks tekneler ve portakal suyu gibi ürünleri kapsıyor ve toplamda 21 milyar euro değerindeki ürünleri içeriyor. Avrupa Birliği, bu ürünler için toplamda yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulamayı planlıyordu.