AB, ABD’ye Ek Vergi Getirebilir

AB’NİN ABD İLE TİCARET MÜZAKERELERİ

Avrupa Birliği, ABD ile gerçekleştirdiği ticaret müzakeresinden yeterli bir sonuç alınamaması durumunda, ABD’den gelen yaklaşık 100 milyar euro (113.26 milyar dolar) tutarındaki mala ek gümrük vergisi uygulamayı hedefliyor. Bloomberg’de yayımlanan ve konuya yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, planlanan karşı tedbirler yarın AB üyesi ülkelerle paylaşılacak.

İSTİŞARE SÜRECİ BAŞLIYOR

Nihai listenin belirlenmesi öncesinde bir aylık bir istişare süreci başlatılacak. Bu süreç, AB ülkelerinin önerilen tedbirler hakkında fikir alışverişinde bulunmalarına olanak tanıyacak.