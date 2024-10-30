AB, Çin Elektrikli Araçlarına Ek Vergi Koydu

AB KOMİSYONU’NDAN YENİ VERGİ DÜZENLEMESİ

AB Komisyonu, Çin’de üretilen elektrikli otomobillere yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturmayı tamamladığını ve bu ülkeden AB’ye elektrikli otomobil ithalatına 5 yıl boyunca kesin karşıt vergiler getirildiğini bildirdi. Yapılan inceleme sonucunda, Çin’deki elektrikli otomobil değer zincirinin haksız sübvansiyondan yararlandığı belirlenmiş ve bunun sonucunda AB’deki üreticilerin ekonomik zarar gördüğü ifade edildi.

VERGİ ORANLARI BELİRLENDİ

Açıklamada, ek vergilerin AB Resmi Gazetesinde yayımlandıktan bir gün sonra hayata geçirileceği, bu süreçte Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarıyla uyumlu bir çözüm bulma çalışmalarının devam edeceği belirtildi. Çin’de üretilen Tesla modellerine yüzde 7,8, BYD’ye yüzde 17, Geely’ye yüzde 18,8, soruşturmada işbirliği yapan üreticilere yüzde 20,7, SAIC ve işbirliği yapmayan diğer firmalara ise yüzde 35,3 oranında ek vergi uygulanacağı ifade edildi. Ayrıca, 4 Temmuz’dan beri yürürlükte olan geçici vergilerin tahsil edilmeyeceği kaydedildi.

ÇİN’İN ELEKTRİKLİ ARAÇ PİYASASINDAKİ YERİ ARTMAKTADIR

Son yıllarda Avrupa pazarında satılan elektrikli otomobillerde Çinli üreticilerin payı hızla artıyordu. Çin’de üretilen düşük fiyatlı ve sübvanse edilmiş elektrikli araçların satışlarının rakiplerini geride bıraktığı gözlemlenmişti. AB Komisyonu, Temmuz ayında Çin’den üretilen elektrikli otomobillerin, AB üyesi ülkelere ithalatında geçici ek vergi uygulanacağını açıklamıştı. Karar öncesinde AB, Çin’den ithal edilen elektrikli araçlar üzerinde yüzde 10 vergi uyguluyordu. Yeni belirlenen vergi oranları, yürürlükteki yüzde 10’un üzerine eklenerek toplamda yüzde 45,3’e ulaşacak ve bu oranların 30 Ekim’de AB Resmi Gazetesinde yayımlanması, ardından da 31 Ekim’den itibaren tahsil edilmesi öngörülüyor.