Ab, Çin Lastiklerine Soruşturma Başlattı

AVRUPA KOMİSYONU SORUŞTURMA BAŞLATTI

Avrupa Komisyonu, yaptığı açıklamada, Çin’den gerçekleştirilen ithalatın haksız fiyatlarla yapıldığını ve bunun yerli üreticilere zarar verdiğini belirten AB lastik endüstrisinin resmi şikayeti üzerine bir soruşturma başlattığını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Soruşturma sonucunda AB lastik endüstrisinin Çin’den yapılan dampingli ithalat nedeniyle zarar gördüğü ya da zarar görme tehdidi altında olduğu teyit edilirse, Komisyon AB’nin menfaatine olduğu kanaatine varırsa ithalata anti-damping vergisi uygulayabilir” ifadelerine yer verildi.

SORUŞTURMA SÜRECİ VE ZAMAN ÇİZELGESİ

Komisyon, kesin tedbirlerin uygulanabileceği 14 ay içerisinde soruşturmayı sonuçlandırmayı umuyor. Ayrıca, elde edilen geçici sonuçların damgayı tespit etmesi durumunda, önümüzdeki sekiz ay içinde ithalata geçici antidamping vergileri getirebileceği ifade edildi. Bu süreç, Avrupa pazarındaki rekabeti koruma amaçlı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.