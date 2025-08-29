AB, Damga Yerini Dijital Sisteme Bırakıyor!

AVRUPA BİRLİĞİ YENİ SİSTEMİ DUYURDU

Avrupa Birliği (AB), uzun yıllar boyunca pasaportlarda kullanılan damga uygulamasının yerini alacak yeni bir sistemi tanıttı. Bu sistem, Dijital Giriş-Çıkış Sistemi (EES) adıyla anılacak ve yolcuların biyometrik verileri dijital ortamda kaydedileceği belirtildi. Yeni uygulama, pasaport damgalarının yerini alarak AB dışı ülkelerden gelen yolcuların giriş ve çıkış bilgilerini dijital bir formatta saklayacak.

DİJİTAL VERİ KAYDI YAPILIYOR

EES ile birlikte, yolcuların parmak izleri, yüz görüntüleri ve temel seyahat bilgileri dijital ortamda kayıt altına alınacak. Bu sayede, Schengen bölgesinde bir kişinin yasal kalış süresini aşıp aşmadığı otomatik olarak takip edilebilecek. Yetkililer, EES’in vize ihlallerinin hızlı ve etkin bir biçimde tespit edilmesini sağlayacağını ve düzensiz göçle mücadelede önemli bir katkı sunacağını ifade etti. Toplanan biyometrik verilerin en yüksek düzeyde veri koruma standartlarıyla saklandığı ve yalnızca sınır güvenliği amacıyla kullanılacağı vurgulandı.

MEVCUT VİZE UYGULAMASI DEVAM EDİYOR

Bununla birlikte, EES sistemi mevcut vize uygulamasını etkilemeyecek. Vizeye tabi ülke vatandaşları, onaylanan başvurular sonrasında pasaportlarına yapıştırılan Schengen vize etiketlerini almaya devam edecek. EES sisteminin ardından devreye girecek olan Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) ise Schengen bölgesine vizesiz girebilen AB dışı ülke vatandaşları için yeni bir zorunluluk getirecek. Bu kapsamda, yolcular seyahat öncesi çevrimiçi bir form dolduracak ve başvuru için 20 euro ücret ödeyecek. Onaylanan izin, 3 yıl boyunca geçerli olacak. ETIAS’ın EES ile entegre bir şekilde çalışması sayesinde, Avrupa ülkeleri vize takibini ve sınır güvenliğini daha etkin bir biçimde sağlayacak.