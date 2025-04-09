AB’den ABD’ye Ek Gümrük Vergisi

AVRUPA BİRLİĞİ, ABD’YE YENİ VERGİLER GETİRİYOR

Avrupa Birliği, ABD’nin ek gümrük vergilerine misilleme olarak harekete geçiyor. Birlik, 15 Nisan’dan itibaren bazı Amerikan ürünlerine ek vergiler uygulama kararı aldı. Bu yeni düzenleme çerçevesinde, ABD’nin demir-çelik ürünlerine uyguladığı vergiler sebebiyle yaklaşık 21 milyar dolar değerinde ABD ürünlerine yüzde 25 gümrük vergisi onaylandı.

ABD MALLARINA UYGULANACAK VERGİ LİSTESİ ONAYLANDI

Avrupa Birliği üyeleri, gümrük vergilerine tabi olacak Amerikan ürünlerinin ilk listesini onaylayarak önümüzdeki hafta bazı ürünlere vergi uygulama yetkisini aldı. AB’nin 27 üyesi, Çarşamba günü yapılan oylamada, üye ülkelerden gelen geri bildirimlerin ardından orijinal listenin güncellenmiş yeni bir versiyonunu kabul etti. Bu liste içinde soya fasulyesi, portakal suyu gibi çeşitli ürünler yer alırken, Amerikan viskisi ise bloğun içecek üreticilerini koruma amacıyla listeden çıkarıldı.

TİCARET POLİTİKASI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİ GÖSTERİYOR

Bu oylama, Avrupa Komisyonu’nun, ABD Başkanı Trump’ın diğer ülkeler üzerindeki adaletsiz politikalarına karşı uyguladığı vergi önlemlerine yanıt vermesi için önemli bir engeli kaldırdı. Komisyon, gümrük vergilerinin 15 Nisan itibariyle tahsil edilmeye başlayabileceğini duyurdu. Ayrıca Avrupa Komisyonu, “ABD’nin adil ve dengeli bir müzakere sonucunu kabul etmesi durumunda bu karşı tedbirler herhangi bir zamanda askıya alınabilir” açıklamasında bulundu.