Ab’den Abd’ye Vize Tepkisi: “Filistinli Yetkililere Yasağa Yeniden Bakılmalı”

KOPENHAG’DA YAPILAN TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMALAR

Kallas, “Gymnich” formatında gerçekleştirilen resmi Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından yaptığı basın açıklamasında önemli bilgileri paylaştı. Kallas, “BM ile ev sahibi devlet arasındaki mevcut anlaşmalar ışığında, uluslararası hukuk ve BM’nin kuruluş biçimi göz önünde bulundurularak bu kararın yeniden değerlendirilmesini talep ediyoruz.” ifadeleriyle, bu konudaki AB ülkelerinin ortak mutabakat sağladığını belirtti.

VİZE İPTALİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

ABD Dışişleri Bakanlığı, eylül ayında New York’ta gerçekleştirilecek 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılacak Filistinli yetkililerin vizelerinin iptal edildiğini duyurdu. Bakanlık yaptığı açıklamada, “ABD yasalarına uygun olarak Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaklaşan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde Filistin Kurtuluş Örgütü ve Filistin Yönetimi üyelerinin vizelerini reddetti veya iptal etti.” ifadelerine yer verdi. Dışişleri Bakanlığı ayrıca, Filistin yönetimini “terörizmi kınamamak, şiddeti kışkırtmak ve Uluslararası Ceza Mahkemesi ile Uluslararası Adalet Divanı aracılığıyla İsrail’e karşı ‘hukuk savaşı’ yürütmekle” suçladı.

FİLİSTİN YETKİLİLERİNDEN TEPKİ

Filistin Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ahmed ed-Dik, ABD’nin BM Genel Kuruluna katılacak Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesinin ardından, yaşanan durumu derin bir şaşkınlıkla karşıladıklarını dile getirdi.