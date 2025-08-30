Ab’den Abd’ye Vize Tepkisi: “Filistinli Yetkililere Yeniden Bakılmalı”

KOPENHAG’DA YAPILAN TOPLANTININ ARDINDAN AÇIKLAMALAR

Kallas, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da gerçekleştirilen “Gymnich” formatlı gayri resmi Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından basına açıklamalarda bulundu. Kallas, “BM ile ev sahibi devlet arasındaki mevcut anlaşmalar ışığında, uluslararası hukuk ve BM’nin kuruluş biçimi göz önünde bulundurularak bu kararın yeniden değerlendirilmesini talep ediyoruz.” şeklinde ifadelere yer verdi ve bu konuda Avrupa Birliği ülkelerinin ortak görüşte buluştuğunu belirtti.

ABD’DEN VİZE İPTALİ AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, eylül ayında New York’ta düzenlenecek 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna katılmak üzere ABD’ye gitmesi öngörülen Filistinli yetkililerin vizelerinin iptal edildiği duyuruldu. Bakanlık, “ABD yasalarına uygun olarak Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaklaşan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde Filistin Kurtuluş Örgütü ve Filistin Yönetimi üyelerinin vizelerini reddetti veya iptal etti.” ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanlığı, Filistin yönetimini “terörizmi kınamamak, şiddeti kışkırtmak ve Uluslararası Ceza Mahkemesi ile Uluslararası Adalet Divanı aracılığıyla İsrail’e karşı ‘hukuk savaşı’ yürütmekle” itham etti.

FİLİSTİN DİPLOMASİSİNİN ŞAŞKINLIĞI

Filistin Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ahmed ed-Dik, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, “ABD’nin, BM Genel Kuruluna katılacak Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesinden derin şaşkınlık duyuyoruz.” dedi. Bu durum, Filistin diplomasi çevrelerinde büyük bir şok etkisi yarattı.