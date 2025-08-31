AB’den Vize İptali: “Yasağa Yeniden Bakılmalı”

DANIŞMA TOPLANTISI VE AÇIKLAMALAR

Kallas, AB Dönem Başkanı olarak Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da yapılan “Gymnich” formatlı gayri resmi Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından basın karşısında açıklamalar yaptı. Kallas, “BM ile ev sahibi devlet arasındaki mevcut anlaşmalar ışığında, uluslararası hukuk ve BM’nin kuruluş biçimi göz önünde bulundurularak bu kararın yeniden değerlendirilmesini talep ediyoruz.” diyerek bu konudaki AB ülkelerinin ortak görüşünü dile getirdi.

VİZE İPTALİ AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanlığı, eylül ayında New York’ta yapılacak 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna katılmak için ABD’ye gidecek Filistinli yetkililerin vize başvurularının iptal edildiğini duyurdu. Açıklamada, “ABD yasalarına uygun olarak Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaklaşan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde Filistin Kurtuluş Örgütü ve Filistin Yönetimi üyelerinin vizelerini reddetti veya iptal etti.” denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Filistin yönetimini “terörizmi kınamamak, şiddeti kışkırtmak ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile Uluslararası Adalet Divanı (UAD) aracılığıyla İsrail’e karşı ‘hukuk savaşı’ yürütmekle” suçladı. Filistin Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ahmed ed-Dik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD’nin BM Genel Kuruluna katılacak Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesine ilişkin olarak derin bir şaşkınlık içinde olduklarını belirtti.