AB’den Vize Tepkisi: Filistinlilere Bakılmalı

KALLAS’IN AÇIKLAMALARINDAN DETAYLAR

Kallas, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da düzenlenen “Gymnich” formatlı gayri resmi Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından basına bazı önemli açıklamalarda bulundu. Kallas, “BM ile ev sahibi devlet arasındaki mevcut anlaşmalar ışığında, uluslararası hukuk ve BM’nin kuruluş biçimi göz önünde bulundurularak bu kararın yeniden değerlendirilmesini talep ediyoruz.” diyerek, bu konuda Avrupa Birliği ülkeleri arasında bir mutabakat olduğunu vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığından gelen bir duyuruda, eylül ayında New York’ta gerçekleştirilecek olan 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılacak Filistinli yetkililerin vizelerinin iptal edildiği bildirildi. Yapılan açıklamada, “ABD yasalarına uygun olarak Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaklaşan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde Filistin Kurtuluş Örgütü ve Filistin Yönetimi üyelerinin vizelerini reddetti veya iptal etti.” şeklinde ifadeler yer aldı. Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı, Filistin yönetimini, “terörizmi kınamamak, şiddeti kışkırtmak ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile Uluslararası Adalet Divanı (UAD) aracılığıyla İsrail’e karşı ‘hukuk savaşı’ yürütmekle” suçladı.

Filistin Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ahmed ed-Dik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD’nin, BM Genel Kurulu’na katılacak Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesinden dolayı derin şaşkınlık duyduklarını ifade etti. Bu durumun, Filistin tarafında nasıl bir etki yaratacağı merakla bekleniyor.

Hakkari’de Trafik Kazası: 4 Ölü, 2 Yaralı

Hakkari-Van kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, TIR ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir’de mesaj verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti. Özel Defter'de Türkiye'nin emniyet içinde olduğunu vurguladı.

