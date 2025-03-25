AB, Dijital Ehliyet Dönemine Geçiyor

YENİ SÜRÜCÜ BELGESİ KURULLARI ÜZERİNE MÜZAKERELER SONUCU ANLAŞMA SAĞLANDI

Avrupa Birliği’nde üye ülkeler ile Avrupa Parlamentosu (AP) arasında sürücü belgelerine dair yeni kurallar üzerine müzakereler yapıldı. AB Konseyi, bu müzakereler sonucunda bir anlaşmaya varıldığını açıkladı.

ASGARİ GEREKLİLİKLERDE GÜNCELLEMELER OLACAK

Açıklamada, sürücü belgesi direktifinin güncellenmesi ile birlikte Avrupa Birliği ülkelerinde sürücülerin uygunluğuna dair asgari gerekliliklerin değişeceği ve acemi sürücüler için deneme sürelerine ait kuralların da uyumlu hale geleceği vurgulandı.

MOBİL EHLİYET YENİLİĞİ 2030’DA GELECEK

Yapılan değişikliklerin ardından sürücü belgeleri ile ilgili kuralların, daha akılcı, kapsayıcı ve dijital toplum ile uyumlu hale geleceği ifade edilerek, “2030 yılı sonuna kadar, tüm AB vatandaşları için tek tip bir mobil ehliyet olacak” denildi. Bu mobil ehliyet, gelecekteki Avrupa dijital kimlik cüzdanına entegre edilecek ve tüm AB üyesi ülkelerde tanınacak.

SÜRÜCÜ BELGESİ KİMLİK OLARAK DA KULLANILABİLECEK

Sürücü belgelerinin fiziksel halini istemeleri durumunda alabilecekleri de açıklamada yer aldı. Ayrıca, sürücü belgelerinin aynı zamanda kimlik kartı olarak kullanılabilmesi, 10 yıllık bir süre ile sınırlı olacakken, ehliyet olarak otomobil ve motosiklet kullanımı için geçerlilik süresinin ise 15 yıl olması planlanıyor.