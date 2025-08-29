AB Düzenleme Yapıyor: Damga Kalkıyor!

AB PASAPORT DAMGA UYGULAMASINI YENİ BİR SİSTEMLE DEĞİŞTİRİYOR

Avrupa Birliği, yıllardır pasaportlarda uygulanmakta olan damga uygulamasının yerini alacak yeni bir sistem geliştirdi. Bu sistem, Dijital Giriş-Çıkış Sistemi (EES) olarak adlandırılıyor ve yolcuların biyometrik verilerinin dijital ortamda kayıt altına alınacağını belirtti. Yeni sistemin, pasaport damgalarının yerini almasıyla birlikte AB dışındaki ülkelerden gelen yolcuların giriş-çıkış bilgilerini dijital olarak tutacağı bildirildi.

DİJİTAL BİR GEÇİŞ SÜRECİ BAŞLIYOR

EES ile beraber, yolcuların parmak izleri, yüz görüntüleri ve temel seyahat bilgileri dijital ortamda saklanacak. Bu sayede, bireylerin Schengen bölgesinde yasal kalış sürelerini aşmaları otomatik olarak izlenebilecek. Yetkililer, EES’in vize ihlallerinin hızlı ve etkin bir şekilde tespit edilmesine yardımcı olacağını ve düzensiz göçle mücadelede önemli bir rol oynayacağını vurguladı. Ayrıca, toplanan biyometrik verilerin en yüksek veri koruma standartlarıyla saklandığı ve yalnızca sınır güvenliği amacıyla kullanılacağı ifade edildi.

MEVCUT VİZE UYGULAMASI DEVAM EDİYOR

EES sistemi, mevcut vize uygulamasında herhangi bir değişiklik yapmıyor. Vizeye tabi ülkelerin vatandaşları, onaylanan başvurularının ardından pasaportlarına yapıştırılan Schengen vize etiketini almaya devam edecek. EES sisteminin ardından hayata geçecek olan Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS), Schengen bölgesine vizesiz giriş yapabilen AB dışı ülke vatandaşları için yeni bir zorunluluk getirecek. Yolcular, seyahat öncesinde çevrimiçi bir form dolduracak ve bunun karşılığında 20 euro ücret ödeyecek. Onaylanan izin ise 3 yıl boyunca geçerli olacak. ETIAS’ın EES ile entegre şekilde çalışması sayesinde Avrupa ülkeleri, hem vize takibini hem de sınır güvenliğini daha sıkı ve kontrollü bir şekilde sağlamış olacak.