AB İle Ukrayna Arasında Beş Anlaşma

TOPLANTI BRÜKSEL’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

AB-Ukrayna Ortaklık Konseyi’nin 10. toplantısı, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlendi. Toplantıya, Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas başkanlık etti.

BEŞ STRATEJİK ANLAŞMA İMZALANDI

Toplantının ardından, Ukrayna ile ülkenin yeniden inşası ve toparlanması amacıyla stratejik önemde beş anlaşma imzalandı. Avrupa Yatırım Bankası (EIB) Başkanı Nadia Calvino’nun katılımı ile, Ukrayna’nın enerji ve kritik altyapısının yeniden inşası için 300 milyon euro sağlanmasına yönelik üç ayrı anlaşma yapıldı.

TOPLAMDA 300 MİLYON EURO FİNANSMAN PLANLANIYOR

Bu anlaşmalar çerçevesinde, merkezi ısıtma sistemleri ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik projeler için 100 milyon euro, su temini ve atık su yönetiminin iyileştirilmesine yönelik projeler için 100 milyon euro ve su ısıtma ile kanalizasyon altyapısının yeniden inşası ile eğitim, sağlık ve konut alanındaki temel sosyal hizmetlerin modernizasyonu için 100 milyon euro finansman sağlanması öngörülüyor. Ayrıca, Brüksel ve Kiev arasında Ukrayna’nın AB ile uzay ve sağlık hizmetleri alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesine iki anlaşma daha imzalandı.

İŞ BİRLİĞİ EKONOMİYİ YENİDEN CANLANDIRACAK

Ukrayna Başbakanı Shmyhal, Ukrayna’nın AB uzay programlarına katılımına yönelik anlaşmanın, Ukrayna’daki uzay teknolojilerini geliştireceğini belirtti. Shmyhal, “Bu iş birliği, Ukraynalı işletmelerin Avrupa uzay pazarına entegre olmasına yardımcı olacak ve ülkenin ekonomik toparlanmasına katkı sağlayacaktır” dedi. Bunun yanı sıra, Shmyhal; Ukrayna’nın tıbbi koruyucu ekipmanlara yönelik Ortak Tedarik Anlaşması’na katılımına ilişkin bir anlaşmanın da imzalandığını ve bu anlaşmanın Ukrayna’nın tıbbi ürünleri daha iyi şartlarda, daha hızlı ve istikrarlı şekilde temin etmesine imkan vereceğini ifade etti.