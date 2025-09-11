Ab, İsrail’e Yaptırımlar Uyguladı: Schengen Yasaklandı

AVRUPA KOMİSYONUNDAN YENİ YAPTIRIM TEKLİFLERİ

Avrupa Komisyonu, aşırı sağcı İsrail bakanlarına yönelik yaptırımlar ve İsrail ile ticareti askıya alma önlemleri önerileceğini duyurmasının ardından bir dizi yasak uygulandı. Hollanda, “istenmeyen kişi” ilan ettiği İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in, bugün itibarıyla Schengen Bölgesi’ndeki 29 ülkeden hiçbirine girişini yasakladı. İspanya da, “Gazze’de soykırım, insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarına doğrudan karışan tüm kişilerin İspanya topraklarına girişinin yasaklanması” kararı çerçevesinde Ben-Gvir ve Smotrich’in ülkeye girişini engelledi.

TEKLİFLERİN POLİTİK SEL DAİREDEKİ ÖNEMİ

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı açıklamada, bu teklifin, İsrail’in Gazze’deki savaşı hakkında artan eleştiriler ve AB’nin harekete geçmesine yönelik baskıları yansıttığını belirtti. Tekliflerin, AB üye ülkelerinin çoğunluğunun desteğini alması gerekiyor. Ancak, ülkeler arasında İsrail ile ilişkiler konusunda bir ayrılığın yaşandığı gözlemleniyor. Von der Leyen, bu teklifin aynı zamanda siyasi bir mesaj olacağını ifade etti.

İSRAİL’DEN TEPKİ

Von der Leyen, “Gazze’de olanlar dünyanın vicdanını sarstı” diye bildirdi ve ekledi: “Aşırılıkçı bakanlar ve şiddet yanlısı yerleşimciler için yaptırımlar önereceğiz. Ayrıca ticaretle ilgili konularda Ortaklık Anlaşması’nın kısmi olarak askıya alınmasını önereceğiz.” Bu açıklamalara yanıt veren İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Von der Leyen’in ifadelerini “talihsiz” olarak tanımladı ve bunun yanında, Von der Leyen’in İsrail’in insani yardım çabalarını göz ardı ettiğini ve Gazze’deki acıların asıl nedeninin Hamas olduğunu savundu. Saar, sosyal medya üzerinden, “Komisyon Başkanı, İsrail-Avrupa ilişkilerini zayıflatmaya çalışan unsurların baskılarına boyun eğerek hata yapıyor” sözlerini paylaştı.

AB İLE İSRAİL İLİŞKİLERİ

Avrupa Birliği, İsrail’in en büyük ticaret ortağıdır ve AB’ye göre, geçen yıl iki taraf arasındaki mal ticareti 42,6 milyar euro olarak kaydedildi. İsrail ile ilişkileri düzenleyen Ortaklık Anlaşması’nın ticaret bölümünün tamamen askıya alınması, AB’ye giren İsrail ürünlerine tanınan ticaret avantajlarının geri çekilmesine neden olabiliyor.