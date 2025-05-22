Ab Komisyonu Önünde ‘Gazze’ye Ağıt

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE FİLİSTİNLİLERİN KAYIPLARI

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana süregelen saldırıları sonucunda 50 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı ve milyonlarca insan yerinden edildi. Bu haksız saldırılara karşı dünyanın pek çok yerinde çeşitli protestolar düzenlendi. Bu protestolar arasında yer alan Arap asıllı bir kadın, isim olarak Hesla, zulme karşı sesini yükseltenlerden biri oldu.

AB KOMİSYONU ÖNÜNDE PROTESTO

Hesla, Avrupa Birliği (AB) çalışanlarının her perşembe gerçekleştirdiği Gazze protestosuna destek vermek amacıyla AB Komisyonu önüne geldi. Elinde Filistin bayrağını taşırken, üzerinde “Aranıyor” yazılı olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun fotoğrafı da mevcuttu. Geleneksel Filistin kıyafetlerini giyen kadın, binanın giriş kapısına doğru yürüdü.

SOYKIRIM İDDİALARI VE AĞITLAR

Yüksek sesle “Artık dayanamıyorum”, “Sessizliğiniz suç ortaklığı”, “Gazze’de soykırım var” şeklinde haykıran kadın, “Gazze” diye seslenerek ağlamaya başladı. Bu sırada yere yığıldı. Olay yerine protesto için gelen AB çalışanlarından bazıları kadının yardımına koştu.

POLİS VE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ

AB Komisyonu güvenlik görevlileri, durumu kontrol altına almak için Belçika polisini çağırdı. Polis, Hesla’yı bir süre sorguladıktan sonra serbest bıraktı.