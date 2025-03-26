AB, Krizlere Hazırlık Stratejisi Geliştiriyor

İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİ VE GERGİNLİKLER TARAFINDAN TETİKLENEN TEDBİRLER

İklim değişiklikleri ve jeopolitik gerginlikler, ülkeleri yeni tedbir kararları almaya yönlendiriyor. Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerde kritik ekipman stoklarının artırılmasını ve halkın acil durumlar için en az 72 saat yetecek malzeme bulundurma konusunda teşvik edilmesini istiyor. AB Komisyonu, doğal afetler, savaşlar veya jeopolitik krizler gibi karmaşık tehditlere karşı hazırlık amacıyla geliştirdiği yeni stratejisini kamuoyuyla paylaştı.

KRİZLERLE BAŞA ÇIKMA STRATEJİSİ

Strateji, Avrupa’nın krizlere karşı daha hazırlıklı olmasını hedefliyor. Kriz durumlarında temel toplumsal hizmetlerin sürdürülebilirliği sağlanacak. Bu doğrultuda hastaneler, okullar, ulaşım ve telekomünikasyon gibi alanlarda asgari hazırlık kriterleri belirlenerek, kriz anlarında hizmetlerin devamlılığı garanti altına alınacak.

Üye ülkelerde su dahil olmak üzere kritik ekipman ve malzeme stoklarının artırılması teşvik ediliyor. Halkın acil durumlara karşı daha hazırlıklı olmasını sağlamak amacıyla, en az 72 saatlik temel ihtiyaç malzemelerini bulundurmaları konusunda vatandaşlar bilgilendirilecektir.

EĞİTİMDE HAZIRLIKLARIN ENTEGRE EDİLMESİ

Okullarda, hazırlıklı olma konusunu kapsayan dersler müfredata dahil edilecek ve bir “hazırlıklı olunma günü” düzenlenecek. Bu sayede krizlere karşı müdahale süreçlerinde koordinasyon artırılacak.

AB KRİZ MERKEZİ KURULMASI

AB kriz yapılarının entegrasyonunu güçlendirmek amacıyla bir AB Kriz Merkezi kurulacak. Sivil ve askeri iş birliğini artırmak için düzenli tatbikatlar gerçekleştirilecek. Bu tatbikatlar, AB genelindeki silahlı kuvvetler, sivil koruma, polis, sağlık çalışanları ve itfaiyecileri bir araya getirerek, hazırlık seviyesini artıracak.

RİSK VE TEHDİT DEĞERLENDİRMESİ

Doğal afetler ve karma tehditler gibi durumları önlemek amacıyla kapsamlı risk ve tehdit değerlendirmeleri oluşturulacak. Ayrıca, temel malzeme ve hizmetlerin hızla temin edilmesi için işletmelere yönelik acil durum protokolleri geliştirilecektir. Bu önlemler, kritik üretim hatlarını güvence altına almayı hedefliyor.