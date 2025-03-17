AB Liderinden Rusya-Ukrayna Ateşkesi Yorumu

Rusya-Ukrayna Savaşı’nda ateşkes kararı beklentisi sürerken, iki tarafın yaptığı açıklamalar Avrupa ülkeleri tarafından dikkatle izleniyor. Ukrayna’nın Devlet Başkanı Zelensky, ateşkes konusuna olumlu bir yaklaşım sergilemişken, Rus lider Putin ise ateşkesi desteklediklerini belirtse de, üzerinde tartışılması gereken bazı konular bulunduğunu ifade etti.

UKRAYNA’YA DESTEK TOPLANTISI

Brüksel’de gerçekleştirilen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenleyen Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Ukrayna’ya sağlanacak desteğin yanı sıra Orta Doğu’daki gelişmeleri ve ABD ile ilişkileri ele aldıklarını açıkladı. Kallas, Kiev’e 40 milyar euro değerinde savunma yardımı sağlanması için AB içinde geniş bir destek bulunduğunu vurguladı ve yardım paketine yönelik müzakerelerin sürdüğünü belirtti.

RUSYA’YA GÜVENİLMİYOR

Kallas, toplantıda yer alan tüm bakanların, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde 11 Mart’ta yapılan Ukrayna-ABD toplantısının sonuçlarını memnuniyetle karşıladığını dile getirdi. “Şu anda gördüğümüz şey Rusya’nın gerçekten barış istemediği” diyen Kallas, ayrıca toplantıda bir araya gelen bakanların anlaştığı bir konunun Rusya’ya güvenilemeyeceği olduğunu ifade etti.