AB Rusya Yaptırımlarını Altı Ay Daha Uzattı

Rusya’nın Ukrayna’ya Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

Avrupa Birliği Konseyi, Ukrayna’ya yönelik Rusya’nın sürdürdüğü saldırılarla ilişkili olarak yaklaşık 2 bin 600 kişi ve kuruluşun, 15 Eylül 2026 tarihine kadar yaptırım listesinde kalacağını açıkladı. Yaptırım listesinde yer alan iki kişinin ise gözden geçirilmesi sonucunda çıkarıldığı belirtildi. Ayrıca, hayatını kaybeden beş kişinin de yaptırım listesinden silindiği ifade edildi.

GEÇMİŞTEKİ YAPTIRIMLAR

Avrupa Birliği, Rusya’ya karşı uygulamaya koyduğu ekonomik yaptırımları ilk kez Kırım’ın ilhakı sonrası hayata geçirdi. Rusya’nın 18 Mart 2014 tarihinde Kırım Özerk Cumhuriyeti ile Sivastopol’u ilhak etmesi ile birlikte başlatılan yaptırımlar, 2022 yılında Rusya’nın geniş çaplı Ukrayna saldırısıyla birlikte daha da geniş bir çerçeveye yayıldı. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal girişimleri sonrası Avrupa Birliği, uyguladığı yaptırımların kapsamını önemli ölçüde artırdı. AB, Rusya’ya yönelik ekonomik yaptırımları her altı ayda bir tekrar gözden geçirip uzatıyor. Bu yaptırımlar arasında seyahat kısıtlamaları, mal varlıklarının dondurulması ve birey ya da kuruluşlara ekonomik kaynak sağlanmasının engellenmesi gibi önlemler yer alıyor.

