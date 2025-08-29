Ab Sistemi Değişti: Yeni Uygulama Geldi!

DİJİTAL GİRİŞ-ÇIKIŞ SİSTEMİ GELİYOR

Avrupa Birliği (AB), yıllardır pasaportlarda uygulanan damga işleminin yerine geçecek yeni bir sistemi duyurdu. Bu yeni sistem, Dijital Giriş-Çıkış Sistemi (EES) olarak adlandırılıyor ve yolcuların biyometrik verilerinin dijital ortamda kaydedilmesini sağlıyor. EES, pasaport damgalarının yerini alacak ve AB dışı ülkelerden gelen yolcuların giriş-çıkış bilgilerini dijital formatta tutacak.

BİYOMETRİK VERİLER DİJİTAL PLAFTA YER ALACAK

Bu sistemle birlikte, yolcuların parmak izi, yüz görüntüsü ve temel seyahat bilgileri dijital ortama aktarılacak. Böylece, bir yolcunun Schengen bölgesindeki yasal kalış süresini aşması otomatik şekilde izlenebilecek. Yetkililer, EES’in vize ihlallerini hızlı ve etkili bir şekilde tespit edeceğini ve düzensiz göçle mücadelede önemli bir katkı sağlayacağını ifade ediyor. Ayrıca, toplanan biyometrik verilerin en yüksek veri koruma standartlarıyla saklandığı ve yalnızca sınır güvenliği amacıyla kullanılacağı vurgulanıyor.

MEVCUT VİZE UYGULAMASI DEĞİŞMİYOR

Yeni sistem EES’in mevcut vize uygulamasını etkilemeyeceği belirtildi. Vizeye tabi olan ülkelerin vatandaşları, onaylanan başvurular sonrasında pasaportlarına yapıştırılan Schengen vize etiketini almaya devam edecek. Bunun yanı sıra, EES sisteminin ardından uygulanacak olan Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS), Schengen bölgesine vizesiz giriş yapabilen AB dışı ülke vatandaşları için yeni bir zorunluluk getiriyor. Yolcular, seyahat öncesinde çevrimiçi bir form doldurarak 20 euro ücret ödeyecek. Onaylı izin, 3 yıl boyunca geçerli olacak. ETIAS’ın EES ile entegre çalışmasıyla Avrupa ülkeleri, hem vize takibi hem de sınır güvenliği konusunda daha sıkı ve kontrollü bir yaklaşım benimseyecek.