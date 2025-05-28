AB, Suriye Yaptırımlarını Resmen Kaldırdı

AB, SURİYE YAPTIRIMLARINI KALDIRIYOR

Avrupa Birliği (AB), Suriye’ye yönelik uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılması yönündeki kararın resmen kabul edildiğini ve yaptırım listesinden bankalar ile ülkenin ekonomik toparlanması için önemli sektörlerde yer alan şirketler ve medyadan 24 kuruluşu çıkardığını duyurdu. AB Konseyinden yapılan açıklamada, 20 Mayıs’taki AB Dışişleri Bakanları Toplantısında alınan siyasi kararın resmi onayının verildiği ve kısa zaman içinde Resmi Gazetede yayımlanacağı bildirildi. Açıklamada, “fonların ve ekonomik kaynakların dondurulmasına tabi olanlar listesi”nden çıkarılan 24 kuruluşun Suriye Merkez Bankası da dahil olmak üzere bankalar ve petrol üretimi, rafinasyonu, pamuk, telekomünikasyon gibi sektörlerde faaliyet gösteren şirketler ile medya kuruluşları olduğu ifade edildi.

GEÇMİŞTEKİ YAPTIRIMLARIN DEVAM EDİŞİ

Ayrıca, açıklamada devrik Esed rejimiyle bağlantılı olan bireyler ve kuruluşlar için uygulanan yaptırımların 1 Haziran 2026’ya kadar uzatıldığı belirtildi. Mart ayında Lazkiye’de gerçekleşen olaylarla ilgili olarak, “AB Küresel İnsan Hakları Yaptırımları Rejimi” çerçevesinde iki birey ve üç kuruluşun ciddi insan hakları ihlalleri nedeniyle hedef alındığı bildirildi. AB’nin, sahadaki gelişmeleri izlemeye devam ettiği ve insan hakları ihlalleri ile ülkedeki istikrarsızlığı artıran unsurlara karşı yaptırım uygulama hazırlığı içinde olduğu vurgulandı.

YAPTIRIMLAR 2011’DE BAŞLADI

AB’nin Suriye’ye yönelik yaptırımları, iç savaşın başlamasıyla Mayıs 2011’de uygulamaya konuldu. Rejimle bağlantılı bireyler, insan hakları ihlallerinden sorumlu kişiler üzerindeki seyahat yasakları ve mal varlıklarının dondurulması gibi bireysel kısıtlayıcı tedbirler alındı. Beşşar Esed’in bakanları ve rejimin iç çemberindeki önemli isimler de yaptırım listesinde yer aldı. Bununla birlikte AB, Suriye’ye sektörel yaptırımlar da uygulayarak, rejimin finansal yapısının temel taşlarını hedef aldı. Buna paralel olarak ham petrol ve petrol ürünlerinin ithalatı, askeri ve sivil kullanıma yönelik malların ile bazı iletişim ekipmanlarının ihracatı kısıtlandı. Yaptırımlar, belirli girişimlerin ve altyapı projelerinin finansmanını da kapsıyordu. AB, rejimin devrilmesinin ardından 24 Şubat’ta, Suriye’ye yönelik bankacılık, enerji ve ulaşım gibi alanlardaki yaptırımların “askıya alınması” kararını alarak bu konuda ilk adımı atmıştı. AB yetkilileri, yaptırımların kaldırılmasına dair kararların “geri döndürülebilir” olduğunu ve mevcut durumu titizlikle takip ettiklerini belirtiyor.