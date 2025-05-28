Ab, Suriye’ye Yaptırımları Resmen Kaldırdı

AB, SURİYE’YE YAPTIRIMLARI KALDIRDI

Avrupa Birliği (AB), Suriye’ye uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılmasına dair resmi kararın onaylandığını duyurdu. Ayrıca, yaptırım listesinden, bankalar ile Suriye’nin ekonomik toparlanması için kritik öneme sahip sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin yanı sıra medya alanındaki 24 kuruluşun çıkarıldığı bildirildi. AB Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 20 Mayıs’ta düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda alınan kararın resmi olarak kabul edildiği ve bu kararın kısa süre içerisinde Resmi Gazete’de yayımlanacağı belirtildi.

YAPTIRIM LİSTESİNDEN 24 KURULUŞ ÇIKARILDI

Açıklamada, “fonların ve ekonomik kaynakların dondurulmasına tabi olanlar listesi”nden 24 kuruluşun çıkarıldığı ifade edildi. Bunlar arasında, Suriye Merkez Bankası da dahil olmak üzere bankalar ve Suriye’nin ekonomik toparlanması için kritik sektörlerde faaliyet gösteren şirketler (petrol üretimi, rafinasyon, pamuk, telekomünikasyon) ile medya kuruluşları yer alıyor. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın, “Bu karar, AB’nin Suriye’nin toparlanmasını ve tüm Suriyelilerin taleplerini yerine getiren bir siyasi geçişi gerçekten desteklemesi için, bu tarihi zamanda atılması gereken doğru adımdır. AB, son 14 yıldır Suriye halkının yanında oldu ve bunu yapmaya devam edecektir.” ifadeleri de kaydedildi.

ESAD REJİMİYLE BAĞLANTILI YAPTIRIMLAR SÜRECEK

Açıklamada ayrıca, “hesap verebilirliğin sağlanmasına destek” amacıyla, devrik Esad rejimiyle bağlantılı bireylerin ve kuruluşların yaptırımlarının süresinin 1 Haziran 2026’ya kadar uzatıldığı da ifade edildi. Mart ayında Lazkiye’de yaşanan olaylarla ilgili olarak, “AB Konseyi, ‘AB Küresel İnsan Hakları Yaptırımları Rejimi’ kapsamında iki bireyi ve üç kuruluşu ciddi insan hakları ihlalleri nedeniyle hedef alan yeni kısıtlayıcı önlemler getirdi.” denildi. AB’nin sahadaki gelişmeleri izlemeye devam edeceği ve insan hakları ihlalleri söz konusu olduğunda, ülkedeki istikrarsızlığı körükleyen aktörlere karşı yaptırım uygulamaya her zaman hazır olduğu vurgulandı.

AB’NİN YAPTIRIMLARI 2011’DE BAŞLADI

AB’nin Suriye’ye yönelik yaptırımları, iç savaşın patlak vermesinin ardından Mayıs 2011’de uygulamaya kondu. Rejimle bağlantılı, insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulan kişilere yönelik, seyahat yasakları ve mal varlıklarının dondurulması gibi bireysel kısıtlayıcı tedbirler alındı. Beşşar Esad dahil, rejimin iç çemberinde yer alan önemli isimler listede yer aldı. Bununla birlikte, AB, Suriye’ye sektörel yaptırımlar da uyguladı ve rejimin finans ağının ana unsurlarını hedef aldı. Ham petrol ithalatı, askeri ve sivil amaçlı kullanılabilen malların ve bazı iletişim ekipmanlarının ihracatı kısıtlandı. Yaptırımlar, belirli girişimlerin ve altyapı projelerinin finansmanını da kapsadı. AB, rejimin devrilmesinin ardından, 24 Şubat’ta Suriye’ye yönelik bankacılık, enerji ve ulaşım gibi sektörleri hedef alan yaptırımları “askıya alma” kararı aldı. AB yetkilileri, yaptırımların kaldırılmasına dair kararların “geri döndürülebilir” nitelikte olduğunu ve ülkedeki gelişmelerin dikkatlice takip edildiğini vurguladı.