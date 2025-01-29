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AB Temsilcisi Kallas: Uzayda Güvenlik Artmalı

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AB DIŞ POLİTİKASINDA UZAY GÜVENLİĞİ VURGUSU

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve AB Komisyonunun savunma ve uzaydan sorumlu üyesi Andrius Kubilius, Brüksel’de gerçekleştirilen 17. Avrupa Uzay Konferansı’nda gündeme geldi. Kallas, Rusya’dan gelen tehditlerin artış gösterdiği bir ortamda, uzayda güvenlik önlemlerinin artırılmasının gerekliliğini vurguladı.

HIBRIT SAVAŞA DİKKAT ÇEKİLDİ

Kallas, “Avrupa şu anda hibrit savaşla karşı karşıya” diyerek, bunun hem yer altyapısı hem de uzay endüstrileri için büyük riskler oluşturduğunu belirtti. Ayrıca, Rusya’nın son dönemlerde gerçekleştirdiği uydu karşıtı füzelerin denenmesi ve uzay sistemlerine yönelik siber saldırılar gibi eylemlerinin, “Avrupa’nın uzaydaki çıkarlarının korunması için” güçlü bir yanıt verilmesi gerekliliğini ortaya koyduğunu ifade etti.

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