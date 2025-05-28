AB Yaptırımları Kaldırdı, Resmi Kapı Açıldı

AB’DEN SURİYE’YE YAPTIRIMLARDA DEĞİŞİKLİK

Avrupa Birliği (AB), Suriye’ye uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılmasına yönelik kararın resmi olarak kabul edildiğini açıkladı. Yaptırım listesinden, Suriye’nin ekonomik yeniden yapılanması için kritik sektörlerdeki şirketler, bankalar ve 24 medya kuruluşunun çıkarıldığı bildirildi. AB Konseyi’nin yaptığı yazılı açıklamada, 20 Mayıs’ta gerçekleştirilen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda alınan siyasi kararın resmen onaylandığı ve yakın zamanda Resmi Gazete’de yayımlanacağı ifade edildi.

YENİ HAFTALARDA BAZI KURULUŞLAR LİSTEDEN ÇIKARILDI

Açıklamada, “fonların ve ekonomik kaynakların dondurulmasına tabi olanlar listesi”nden çıkarılan 24 kuruluş arasında, “Suriye Merkez Bankası da dahil bankalar ve Suriye’nin ekonomik toparlanmasına katkıda bulunan petrol üretimi, rafinasyonu, pamuk, telekomünikasyon gibi sektörlerdeki şirketler ile medya kuruluşları” bulunuyor. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın “Bu karar, AB’nin Suriye’nin yeniden inşasını ve tüm Suriyelilerin beklentilerini karşılayacak bir siyasi geçişi desteklemesi adına atılması gereken doğru adımdır. AB, 14 yıl boyunca Suriye halkının yanında oldu ve desteklemeye devam edecektir” sözleri yer aldı.

ESAD REJİMİYLE İLGİLİ YAPTIRIMLAR DEVAM EDİYOR

Açıklamada, “hesap verebilirliğin sağlanmasına destek” amacıyla devirilmiş Esad rejimiyle bağlantılı kişi ve kuruluşların yaptırımlarına ilişkin listelerin süresinin 1 Haziran 2026’ya kadar uzatıldığı kaydedildi. Mart ayında Lazkiye’de yaşanan olaylara dair, “AB Konseyi, ‘AB Küresel İnsan Hakları Yaptırımları Rejimi’ kapsamında iki birey ve üç kuruluşu ciddi insan hakları ihlalleri nedeniyle hedef alan yeni kısıtlayıcı önlemler getirdi” denildi. AB’nin, saha gelişmelerini takip etmeye devam edeceği ve insan hakları ihlalleri ile ülkedeki istikrarsızlığı artıran aktörlere karşı yaptırım uygulamaya hazır olduğu vurgulandı.

2011’DEN BU YANA YAPTIRIMLAR SÜRÜYOR

AB’nin Suriye’ye yönelik yaptırımları, ülke iç savaşının başladığı Mayıs 2011’de yürürlüğe girdi. Rejim ile ilişkili, insan hakları ihlallerinden sorumlu olan şahıslara yönelik seyahat yasakları ve mal varlıklarının dondurulması gibi bireysel kısıtlayıcı tedbirler uygulandı. Beşşar Esad başta olmak üzere, hükümetin iç yapısında yer alan kritik isimler bu listede yer aldı. Ayrıca, Suriye’ye yönelik sektörel yaptırımlar da uygulanmaya başlandı ve bu süreçte ham petrol ile petrol ürünlerinin ithalatı kısıtlandı. Yaptırımlar, belirli girişimlerin ve altyapı projelerinin finanse edilmesini de kapsıyordu. AB, 24 Şubat’ta Suriye’ye yönelik bankacılık, enerji ve ulaşım sektörlerini hedef alan yaptırımları “askıya almayı” planladığını duyurdu. Yetkililer, kaldırılan yaptırımların “geri döndürülebilir” olduğunu ve ülkedeki durumu yakından takip ettiklerini belirtiyor.